Chi è Vittoria, a Sanremo Giovani 2021 con ”California’’

Vittoria è una cantante che con il brano “California” parteciperà a Sanremo Giovani. Ecco cosa sappiamo di lei.

Chi è Vittoria

Vittoria Sarti, in arte Vittoria, è nata il il 27 ottobre 2003 a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara sotto il segno dello Scorpione. Fin da bambina è sempre stata attratta dalle forme d’arte, in particolare dalla musica, motivo per cui ben presto ha iniziato a suonare la chitarra. Durante gli anni di formazione scolastica scopre per l’appunto diversi generi come il punk, l’R&B e l’hip hop e si costruisce un background musicale piuttosto variegato che svilupperà verso il successo. Nel 2019 partecipa al Cantagiro 2019 (categoria New Voice) aggiudicandosi l’opportunità di registrare un brano. Grazie a questa opportunità riesce ad ottenere il suo primo contratto discografico con Rusty Records e partirà con il comporre diversi brani. Con uno di questi, California, si presenterà a Sanremo Giovani.

Vita privata e curiosità

Della sua vita privata conosciamo poco, anche perchè Vittoria non è ancora così nota al grande pubblico. Da bambina aveva un grande talento anche per il disegno, ma alla fine ha preferito provare la strada della musica. A Sanremo Giovani spera di incantare il pubblico così da ottenere un posto di primo piano all’interno della categoria big.