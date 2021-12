Chi è Senza_Cri, a Sanremo Giovani 2021 con “A me”

Senza_Cri è una giovane cantante che porterà a Sanremo Giovani il brano "A me". La musica è da sempre la sua passione

Chi è Senza_Cri

Senza_Cri è tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani con il brano “A me”. Classe 2000 e originaria di Brindisi, senza_cri è arrivata a Sanremo Giovani dopo essere cresciuta a pane e musica. Fin da quando aveva 3 anni suona la chitarra ed è figlia di un’ex ballerina. All’età di 15 anni ha iniziato a scrivere alcune canzoni e a soli 21 anni era stata notata dal Premio Tenco che l’ha invitata ad esibirsi sul palco dell’Ariston durante l’ultima edizione della manifestazione lo scorso 23 ottobre. Grazie al suo talento viene selezionata per la rassegna live Tenco Ascolta 2021 e viene invitata a esibirsi nella serata conclusiva del Premio Tenco 2021 per eseguire il suo brano Salto nel vuoto.

Brani

“Tu sai” è il primo brano che l’ha avviata al successo, poi seguito da “Luccica” è il racconto di come dai ricordi si possa imparare per poi ricostruire qualcosa che si era rotto. Ha poi scritto “camaleonte”; ed “edera”, brano che dove tocca il tema della morte e di quanto sia difficile immaginarsi senza una persona cara. Il prossimo che si ascolterà in tv è il brano “A me”.

Vita privata, stile e curiosità

Le sue influenze musicali sono molto variegate: si va dai grandi cantautori italiani come Lucio Dalla, Luigi Tenco e Renato Zero, ai Beatles, a Michael Jackson e a Britney Spears. Tra le star più giovani ama Billie Eilish e Justin Bieber. Ha un carattere timido e schivo ma grazie all’amore per la musica riesce a superare le proprie insicurezze e ad esprimerle tramite le note.