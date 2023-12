Sanremo 2024, chi sono i cantanti in gara: l’annuncio ufficiale di Amadeus

Festival di Sanremo 2024, chi sono i cantanti in gara alla kermesse? Il conduttore Amadeus annuncia i nomi degli artisti al TG1 alle 13.30 di domenica 3 dicembre. Ecco l’elenco completo degli artisti.

Chi sono i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024, l’annuncio di Amadeus

Il 3 dicembre 2023 Amadeus ha svelato l’elenco dei partecipanti al Festival di Sanremo 2024. L’amato conduttore e direttore artistico della kermesse musicale più seguita e attesa d’Italia ha annunciato chi saranno i cantanti in gara a Sanremo durante il TG1 delle 13.30. Saranno ben 30 gli artisti sul palco del Teatro Ariston in questa edizione, 27 big e tre cantanti emergenti, i vincitore della finale di Sanremo Giovani 2023. Il Festival si svolgerà come al solito all’inizio del 2024, dal 6 al 10 febbraio. La finale, serata d’addio di Amadeus dopo un quinquennio di successo a Sanremo, vedrà il ritorno sul palco anche di Fiorello, al fianco del conduttore nel 2020 e nel 2021. Nelle altre serate Amadeus presenterà lo show insieme a Marco Mengoni, Teresa Mannino, Giorgia e Lorella Cuccarini.

L’elenco dei 27 Big, ecco chi ci sarà all’Ariston

Amadeus ha finalmente annunciato i cantanti in gara al prossimo Sanremo, i 27 Big che si esibiranno all’Ariston. Ecco chi sono i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024: