Claudia Vismara, chi è l’attrice volto di Caterina in Rocco Schiavone: vita privata, marito, Instagram

Chi è Claudia Vismara, nota attrice di fiction volto di Caterina Rispoli in Rocco Schiavone. Dalla carriera in tv alla vita privata.

Chi è Claudia Vismara, attrice che da il volto a Caterina Rispoli in Rocco Schiavone. Dopo una serie di piccoli ruoli per il cinema, si è costruita una carriera nel mondo delle fiction televisive. Scopriamo qualche dettaglio in più sul suo conto.

Chi è Claudia Vismara, vita privata e carriera dell’attrice di Rocco Schiavone

Nata a Bollate, in provincia di Milano, il 25 febbraio 1987, Claudia Vismara è un’attrice senz’altro molto nota agli appassionati di fiction televisive. Oggi volto di Caterina Rispoli nella serie tv Rai Rocco Schiavone, in carriera ha recitato in molti altri prodotti di successo per il piccolo schermo. Inizia la sua carriera da attrice nei primi anni Duemila, quando comincia a farsi strada con piccoli ruoli nel cinema. Trova il suo primo ruolo di spessore in Tutte le donne di un uomo da nulla, per poi passare alla tv con Don Matteo e Come un delfino.

Negli anni successivi trova sempre più spazio nelle serie televisive, ottenendo ruoli importanti in Un medico in famiglia 9, Il paradiso delle signore, Tutto può succedere, Nero a metà e nel film tv A muso duro – Campioni di vita. Trova inoltre un discreto successo anche al cinema ha ruoli da protagonista in My Father Jack e in Tapirulàn, primo film da regista-attrice per Claudia Gerini. Nel 2023 partecipa al docufilm I cacciatori del cielo.

Vita privata: marito, figli, Instagram

Claudia Vismara è felicemente fidanzata con un suo collega, l’attore teatrale catanese Daniele Pilli, apparso anche in fiction poliziesche come Ris – Delitti imperfetti, La piovra e Fratelli Caputo. Il 28 marzo 2021 i due sono diventati i genitori della piccola Emma, protagonista indiscussa del profilo Instagram di Claudia. L’account dell’attrice, seguito da oltre 10mila persone, è infatti strapieno di foto della sua bellissima figlia, che ama alla follia. Non mancano scatti sul set dei suoi progetti televisivi, ma anche a sostegno di causa a cui tiene, come il suo appello a favore della campagna Per un parto sicuro portata avanti da Intersos per combattere la mortalità infantile nelle zone di guerra.