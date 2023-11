Sanremo 2024, Marco Mengoni superospite e co-conduttore: l’annuncio di Amadeus

Sanremo 2024, le prime novità: Marco Mengoni superospite e co-conduttore della prima puntata. Il cantante: "Ci vediamo in Riviera".

Sanremo 2024, Marco Mengoni sarà superospite e co-conduttore. La prossima edizione del Festival avrà il suo ultimo vincitore sul palco come presentatore ed ospite speciale, la conferma di Amadeus: “Ci vediamo in Riviera”.

Sanremo 2024, Marco Mengoni primo co-conduttore e superospite

Si fa sempre più spasmodica l’attesa per il Festival di Sanremo 2024, l’ultima edizione con al timone Amadeus. Il noto conduttore si prepara a chiudere col botto, come ha mostrato con il suo annuncio a Viva Rai 2!. Ospite al varietà mattutino di Fiorello, Amadeus ha infatti annunciato che nientemeno che Marco Mengoni avrà un ruolo importantissimo nella prossima kermesse. Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2023 con la sua Due vite, sarà infatti il superospite della prima serata, nonché co-conduttore della prima puntata dello show.

La risposta di Mengoni su X: “Ci vediamo in Riviera”

Il pubblico del Foro Italico ha accolto la notizia con un grande boato, dimostrando enorme entusiasmo per il ritorno all’Ariston di Mengoni. Da parte sua, il cantante ha ringraziato il suo pubblico su X con un breve messaggio di ringraziamento ad Amadeus: “Grazie Ama per l’invito, ci vediamo in Riviera”.

