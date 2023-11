Lorella Cuccarini, chi è la figlia Chiara Capitta: sessualità, malattia, padre, professione

Chiara Capitta è la figlia della showgirl Lorella Cuccarini e del produttore Silvio Testi. Dopo il coming out, la 23enne parla del suo rapporto con la salute mentale attraendo a sé una valanga di follower sui social.

Chiara Capitta: sessualità

La giovane si è esposta su Instagram lo scorso aprile tra una chiacchierata e l’altra con i suoi follower: ‘’posso innamorarmi di un uomo o di una donna’’ e non ha voluto aggiungere altri dettagli. Il suo rapporto con i social è ormai trasparente, soprattutto a seguito dell’inizio del percorso con lo psicologo.

Chiara Capitta: malattia

La calciatrice ha sofferto di ansia e attacchi di panico, facendosi anche condizionare dai comportamenti della gente nei suoi confronti, così ha messo in atto una sfida: riuscire ad uscire da sola di casa.

«L’ho raccontato per condividere con voi uno spaccato di normalità e verità che in tantissimi vivono senza parlane per paura», ha esclamato ai suoi follower su Instagram e su TikTok. «Voglio documentare la mia esperienza per riuscire ad arrivare a persone che, come me, hanno bisogno di una spinta in più per riprendere completamente in mano la propria vita».

Professione e Instagram della 23enne

La 23enne è una calciatrice nata, giocare è sempre stato il suo sogno da piccola ed è riuscita a realizzarlo insieme alla sua squadra, diventandone capitano, passando dal ruolo di difensore Centrale a Capitano della squadra femminile della Roma. Il suo esordio di creator digitale è apparso nel 2022 quando la giovane ha aperto una propria agenzia di marketing, la Meros Agency. Ad oggi il suo profilo Instagram conta quasi 45mila follower.

Chiara Capitta: padre e il rapporto con i fratelli

Nata il 1 maggio 2000, Chiara è la primogenita dei quattro figli e ha un fratello gemello e altri due fratelli, Sara, Giorgio e Giovanni. Ha un bellissimo rapporto con i genitori, il padre Silvio Capitta, conosciuto come Silvio Testi, produttore e discografico televisivo e la madre Lorella Cuccarini, ballerina, conduttrice e coach di Amici23. La showgirl ha dichiarato diverse volte di supportare la figlia sulle scelte di vita privata e professionale.