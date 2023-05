Chi è Geolier, rapper napoletano: album, canzoni, Concertone 1 maggio

Geolier è un rapper italiano, che sarà presente al concertone del primo maggio a Roma.

Chi è Geolier

Geolier, psudonimo di Emanuele Palumbo, è un rapper napoletano classe 2000 che sarà presente al concertone di Roma del 2023. Il suo singolo di debutto è stato P Secondigliano, uscito nel 2018 e realizzato con Nicola Siciliano. Molto legato alla sua terra, da adolescente inizia a frequentare locali dove si esibisce in gare di freestyle ed è proprio qui che riesce a farsi un nome nella sua città.

Esordi e collaborazioni

Nel 2019 la sua carriera inizia a decollare dopo che ha firmato per BFM Music, con la quale ha pubblicato nell’ottobre dello stesso anno il suo album di debutto Emanuele. Il disco presenta alcune collaborazioni con vari artisti, tra cui Luchè, Emis Killa, Gué Pequeno, Lele Blade e MV Killa. In meno di un anno, il disco in questione è stato certificato disco di platino dalla FIMI per le oltre 50.000 unità vendute a livello nazionale.

Nel dicembre 2022 ha annunciato l’uscita dell’album Il coraggio dei bambini, uscito poi nel gennaio 2023.

Geolier, nonostante la giovane età, ha collaborato tra il 2021 e il 2022 Geolier ha collaborato con vari artisti, tra cui Mace (Top Boy), Sfera Ebbasta (Tik Tok RMX), Rocco Hunt (Che me chiamme a fa?), Emis Killa e Jake La Furia (No Cap) e Sick Luke (Creatur). Il suo singolo X Caso (featuring Sfera Ebbasta) ha avuto un buon successo.

Nome

il suo pseudonimo è Geolier, termine francese, può essere tradotto in italiano in secondino che richiama anche il nome di chi nasce e vive a Secondigliano.

Vita privata