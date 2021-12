Ibrahimovic a Che tempo che fa: tra il film e il nuovo libro

Ibrahimovic a Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio per presentare il suo nuovo libro. Domenica 5 dicembre su Rai 3.

Ibrahimovic a Che tempo che fa: ospite di Fabio Fazio nella puntata del 5 dicembre su Rai 3 il campione svedese presenta il suo nuovo libro dal titolo “Adrenalina”.

Ibrahimovic a Che tempo che fa:

Zlatan Ibrahimović è ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, in onda domenica 5 dicembre dalle 20.00 su Rai3. Il numero 11 del Milan è in libreria con Adrenalina. My untold stories, scritto insieme al giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando.

Dopo l’uscita l’11 novembre del film “Zlatan” diretto da Jens Sjögren e distribuito solo nei cinema, ecco che la storia di Ibrahimovic si arricchisce di pubblicazioni.

Ibrahimovic e il libro Adrenalina

Si chiama “Adrenalina”, ed è il nuovo libro sulla vita di Ibrahimovic. L’attaccante svedese lo ha presentato sul suo profilo Twitter: “Ho quarant’anni e due figli che non sono più bambini, ma ragazzi”, scrive.

“A quest’età in genere si tira una riga sul foglio e si fanno le prime somme, i primi bilanci. Se il giocatore Ibra lo conoscono tutti, l’uomo Ibra no. È il senso di questo libro”. Ibrahimovic non si ferma né sul campo né fuori dal terreno di gioco, dopo il film è arrivato anche il suo nuovo libro.