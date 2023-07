Martina Neviani, chi è la figlia adottiva di Nek: “Scintilla rivoluzionaria”

Chi è Martina Neviani, figlia adottiva di Nek: “Scintilla rivoluzionaria, sono fiero di te”. Nata da una precedente relazione di Patrizia Vacondio, ha un solido rapporto con il cantante, dal quale ha preso il suo cognome: “È una cosa che gli dovevo”. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Martina Neviani, figlia adottiva di Nek: vita privata e carriera

Nata nel 1996, Martina Imarisio Neviani ha 27 anni ed è la figlia maggiore del celebre cantante e conduttore Nek, all’anagrafe Filippo Neviani. È figlia della moglie dell’artista, Patrizia Vacondio, e di un suo precedente compagno. Da parte sua Nek l’ha cresciuta come fosse sua, non facendole mancare mai nulla. Lei aveva poco più di un anno quando il cantante ha incontrato Patrizia: “Abbiamo protetto Martina nel migliore dei modi. Ero presente nella sua vita ma nel rispetto del padre naturale con cui vado d’accordo. Martina ci ha reso facile il compito”. Nel corso degli anni i due hanno sviluppato un bellissimo rapporto, al punto che Martina ha deciso di prendere il suo cognome, Neviani: “È una cosa che gli dovevo”.

I grandi risultati universitari, l’orgoglio del cantante: “Fieri della persona che sei”

Nek la definisce la sua “scintilla rivoluzionaria” ed è molto fiero dei suoi risultati accademici. Nel corso della sua carriera universitaria, infatti, Martina ha conseguito tre lauree e ha imparato a parlare ben quattro lingue. Il cantante si è detto orgogliosissimo di lei in occasione del suo secondo titolo: “Ci hai stregati tutti con la tua esposizione e hai ricevuto i complimenti di tutta la commissione che per te ha usato parole davvero lusinghiere. Hai studiato tanto, hai messo in ogni istante di questo percorso entusiasmo e passione e oggi ti meriti questo successo, il secondo 110 e lode della tua carriera universitaria. Sei tu la “scintilla rivoluzionaria”. Lo sei sempre stata. E noi siamo fieri della persona che sei e sarai“.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Nek ha poi celebrato così sua figlia sul suo profilo Instagram il giorno del suo 26esimo compleanno: “Hai voglia di fare e non vuoi perdere nemmeno un secondo della tua vita e fai bene. Ti auguro quindi del tempo perché tu lo possa vivere in ogni tuo passo verso le passioni che senti come se ogni giorno fosse il primo. Buon compleanno dolce Marti. Io e la mamma siamo sempre con te. Mai distanti!! Ti amiamo”.

Vita privata, cosa sappiamo di Martina Neviani?

Martina Neviani è una donna molto riservata e tende a tenersi ben lontana dalla luce dei riflettori e dall’attenzione mediatica che avvolge suo padre. Anche per questo motivo non si hanno notizie circa la sua vita privata e sentimentale, né ci sono lumi circa un suo possibile fidanzato. Il suo profilo Instagram, sebbene sia facile da trovare, è comunque tenuto privato.