La Regina Elisabetta si trova al Castello di Balmoral, luogo dove in questo momento si sono recati i suoi familiari venuti a conoscenza delle condizioni di salute. In questo castello è consuetudine trascorrere le vacanze estive dal 1848. Il castello si espande è 260 chilometri quadrati.

Il castello nei mesi primaverili e estivi (ma non dal 31 luglio all’inizio di settembre, quando di solito la Famiglia Reale è presente) è aperto al pubblico per visite.

Castello di Balmoral: dove si trova la Regina Elisabetta?

Il castello di Balmoral, situato nella zona dell’Aberdeenshire e precisamente in Scozia, è la reggia dove attualmente si trova la Regina Elisabetta in questo momento di difficoltà per le sue condizioni di salute. Acquistato dal re Roberto II di Scozia, che lo usò come residenza di caccia, nel 1390 fu di Sir William Drummond.

Nel 1848 la regina Vittoria e il principe Alberto decisero di trascorrervi il periodo estivo e, trovando il castello consono alle loro esigenze, decisero di ampliare l’edificio tanto che la prima pietra dell’ampliamento venne posta dalla regina Vittoria nel 1853.

Un luogo di residenza per la Regina Elisabetta

La regina Elisabetta II ha sempre usato questa residenza come residenza estiva privata.

Il Castello di Balmoral non è ufficialmente da ritenersi una “residenza reale” in quanto la residenza reale ufficiale in Scozia è il Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo. Anche se unità dell’esercito della Corona prestano servizio di guardia a Balmoral, il castello è a tutti gli effetti una residenza privata della Famiglia Reale e la sovrana non svolge in questo castello alcuna attività pubblica ufficiale, proprio come avviene nella Sandringham House.