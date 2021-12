Chi è Fiorella Mannoia, canzoni famose, figli, marito, Emergency

Chi è Fiorella Mannoia? La celebre cantante italiana è una delle musiciste più apprezzate in Italia. Con oltre cinquant’anni di carriera alle spalle, si è fatta conoscere per il suo forte carisma e per la sua voce inimitabile. Tutto su vita, carriera, canzoni, marito e figli dell’artista.

Chi è Fiorella Mannoia: vita, carriera e canzoni

Fiorella Mannoia ha 67 anni, ed è nata a Roma il 4 Aprile del 1954. È figlia di uno stuntman e comincerà la sua carriera proprio nel cinema, seguendo le orme del padre in diversi spaghetti-western. Lavora come controfigura per Monica Vitti, Candice Bergen e Lucia Mannucci. Fa il suo esordio nel mondo della musica solo nel 1968, quando partecipa al Festival di Castrocaro. Grazie a questa esperienza, Fiorella Mannoia riesce a guadagnarsi il suo primo contratto discografico. Nello stesso anno pubblica il suo primo 45 giri, Ho saputo che partivi/Le ciliegie.

Negli anni successivi incide molti altri dischi, tra cui Mi gira la testa/Ore sei, Mannoia Foresi & co. e Ninna nanna/Rose. Nel 1980 comincia a farsi conoscere, con Pescatore, cantata in duetto con Pierangelo Bortoli, ma è nel 1981 che arriva il vero successo. La cantante partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, portando quello che diventerà uno dei suoi brani più amati e riconosciuti: Caffè nero bollente.

Torna a Sanremo nel 1984, cantando un altro brano memorabile, Come si cambia. Nel 1985 arriva al secondo posto al Festivalbar, con il brano L’aiuola. Fa un ritorno strepitoso a Sanremo nel 1987 con Quello che le donne non dicono: pur classificandosi ottava, la cantante ottiene il Premio della Critica.

Fiorella Mannoia non si è mai fermata. Dal 1968 al 2021 ha pubblicato 19 album in studio, 5 album dal vivo e 25 raccolte di successi. Negli anni si è data anche alla produzione musicale e alla televisione, partecipando come coach per Amici di Maria de Filippie presentando molte trasmissioni Rai. Il suo ultimo album, Padroni di Niente, risale al 2020 e contiene collaborazioni con artisti del calibro di Ultimo, Simone Cristicchi, e Amara.

Vita privata: chi è il marito? Ha figli?

Fiorella Mannoia ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata. Tra gli anni ’70 e ’80 ha avuto una relazione con il collega e produttore Memmo Foresi. In seguito, si è legata al musicista Piero Fabrizi, con il quale è stata per vent’anni.

Chi è Carlo di Francesco, marito di Fiorella Mannoia?

Oggi, Fiorella Mannoia è sposata con il musicista e produttore Carlo di Francesco ed ex insegnate di canto ad Amici. I due si sono conosciuti proprio negli studi del talent e hanno 26 anni di differenza. Stanno insieme dal 2007 e si sono sposati con rito civile il 22 Febbraio 2021. “La vecchiaia è faccenda di corpo. Di muscoli. Per il resto è un’invenzione.” -sostiene la cantante- “La vecchiaia non esiste. Io e Carlo siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”. Carlo di Francesco ha 41 anni ed è nativo di Avezzano, in provincia de L’Aquila. In carriera ha collaborato con artisti del calibro di Alex Britti, Edoardo Bennato e Ornella Vanoni.

Fiorella Mannoia ha figli?

La cantante non ha mai avuto figli e a lei va benissimo così. Ne ha parlato nel corso di un’intervista al Corriere: “Non ho mai accettato lo stereotipo per cui se una donna non fa figli, è come se fosse una donna a metà. Io non ne ho. C’è stato un periodo in cui ne avrei voluti ma non sono arrivati. Oggi non mi mancano”.

L’impegno umanitario

Fiorella Mannoia ha messo spesso a frutto la propria fama di cantante per dare visibilità a importanti cause umanitarie. La musicista ha un profilo instagram molto seguito, con oltre mezzo milione di follower, che usa spesso sia per promuovere i propri spettacoli che per parlare di questioni importanti. Mannoia è presente anche su Facebook , con ben un milione di fan. Di recente ha usato questa piattaforma per esprimersi a favore di Emergency, associazione umanitaria italiana che supporta le vittime di guerra: “Noi facciamo di tutto per non invecchiare, è la nostra ansia, tutta occidentale. Ci sono popoli nel mondo però che vorrebbero avere il diritto di invecchiare e non possono. L’unico modo per poterlo fare è salvaguardare il Diritto Universale alla Cura. Emergency lo fa concretamente da anni nel mondo, assistendo gratuitamente e senza distinzioni. Invecchiare è un diritto di tutti. Sosteniamo Emergency“.