Benjy Costantino, chi è il manager di Alessandro Basciano: vita privata, carriera, età

Chi è Benjy Costantino, manager di Alessandro Basciano. L’agente dell’ex gieffino è una figura molto nota dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Benjy Costantino, vita privata e carriera del manager di Alessandro Basciano

Nato nel 1981, Benjy Costantino è un noto manager di spettacolo, agente dell’ex corteggiatore di Uomini & Donne e concorrente del GF Vip Alessandro Basciano. Laureato in Economia del Turismo, è un membro di spicco del SILS, il Sindacato Italiano Lavoratori dello Spettacolo, nel ruolo di consigliere. È inoltre il fondatore e proprietario del marchio di abbigliamento Barbone di Classe, creato nel 2019: “Il brand, colorato ed energico, propone stampe nate da un linguaggio giovane e uno stile streetwear unico nel suo genere”.

Le interviste sul caso Basciano-Codegoni: “Nessun tradimento ad Ibiza”

Il nome di Benjy Costantino ha fatto il giro del web nelle ultime settimane per il suo coinvolgimento nella faida a distanza tra Alessandro Basciano e la sua ex, Sophie Codegoni. Il manager ha difeso il suo assistito in una serie di interviste concesse a SDL TV: “Con Ale e con Sophie avevo un rapporto di amicizia molto intenso. Ci sono stati tanti episodi in cui ero presente purtroppo. Ero l’ago della bilancia”.

Secondo Costantino, Alessandro non avrebbe tradito la fidanzata con Luzma Cabello ad Ibiza: “Luzma è stata una persona che Ale ha visto quattro volte, si sono frequentati. Ale mi ha detto di incontrarla perché a livello lavorativo ci avrebbe aiutato. Lei è una cantante ed ha riscontrato un buon successo in Spagna e collabora con dei locali. Ale mi ha dato il numero e l’ho incontrata. Quando siamo andati a Ibiza l’ho invitata io e Ale era consenziente. Io inizio a pensare che eventualmente l’avrei potuta far lavorare anche in Italia. E iniziamo a capire che con un gossip con un personaggio la sua entrata in Italia sarebbe stata più facile. L’idea era di introdurla nel mercato italiano. La foto di Luzma con Ale l’ha fatta una ragazza di Napoli”.

“Siamo andati a ballare tutti insieme.” -continua il manager- “Il secondo giorno lei mi dice ‘guarda non sto bene voglio andare via’. Lei pensava di venire e forse si era fatta un film mentale. A lei piaceva tanto Ale. Lui però era tanto confuso. Luzma infatti mi diceva ‘Ale mi parla sempre della fidanzata’. Per questo lei voleva tornarsene a casa ma non c’erano aerei. Non c’è stato nessun tradimento. Però come ha detto lei, non ci sono solo i tradimenti fisici”.

Lo schiaffo a Mykonos, la versione di Costantino: “Alessandro si è scontrato con me”

Benjy Costantino ha smentito anche l’episodio dello schiaffo a Sophie a Mykonos: “Eravamo tutti allegri perché avevamo bevuto. Sophie mi dice ‘accompagnami in camera così inizio a prepararmi’. Io le dico ‘sei sicura? L’hai detto ad Ale?’. Perché dal Tropicana per arrivare alle suite ci sono 10 minuti a piedi e lei forse non voleva andare da sola. Poi c’è stato un malinteso. Ale pensava che sarei tornato da lui per chiudere il set. Lui pensava che sarei tornato giù a prenderlo e a portarlo in camera. Così non è stato e c’è stata questa incomprensione. Lui poi è arrivato ed era molto agitato. Poi tutto è sfociato in una colluttazione verbale e se è sfociato tutto in una colluttazione anche fisica direi che è stata con me e non con lei. Se c’è stata una colluttazione importante è stata tra me e lui”.