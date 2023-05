Nudi per la vita 2023 con Mara Maionchi su Rai 2: anticipazioni, puntate ed ospiti della prima serata

Nudi per la vita è il programma di prevenzione al seno con la conduzione di Mara Maionchi ed ospiti televisivi vip.

Nudi per la vita è il programma di prevenzione di Rai 2 con Mara Maionchi alla conduzione. Si tratta della seconda edizione dopo quella del 2022 e vedrà sempre la partecipazioni di ospiti vip della televisione italiana.

Nudi per la vita 2023 con Mara Maionchi su Rai 2: anticipazioni

Nudi per la vita arriva anche con la nuova edizione del 2023. Alla conduzione ci sono Mara Maionchi e il coreografo Marcello Sacchetta nel programma che è una mini-serie emozionante, divertente e molto coraggiosa per gli argomenti affrontati come quelli legati alla salute: Mara, infatti, sostiene da anni, con la sua consueta vitalità e ironia, il tema della prevenzione. Si tratta di una produzione Rai Radiotelevisione italiana, prodotta da Blu Yazmine. Un programma di: Andrea Marchi e di Alessandra Guerra, Cristina Limon, Roberto Petrucci, Laura Piazzi, Chiara Iacobelli, Michele Pilloni. Scenografia, Paola Spreafico. Capo progetto Rai: Valeria Destefanis. Produttore esecutivo Blu Yazmine, Stefania Marini. A cura di Simona di Franco. Direttore di Produzione, Matteo D’Arcangelo. Regia, Riccardo Valotti. Regia spettacolo finale, Cristiano D’Alisera.

Nudi per la vita 2023: puntate

Il docu-reality viene mandato in onda su Rai 2 in due episodi. L’obiettivo nelle due puntate è di sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione del tumore al seno e alla prostata. Tuttavia, lo farà in modo leggero, semplice e persino divertente.

Gli ospiti della prima serata

Il programma avrà come protagonisti un gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale: Memo Remigi; Francesco Paolantoni; Gabriele Cirilli; Gianluca Gazzoli; Gilles Rocca; Antonio Catalani. Corinne Clery; Alessandra Mussolini; Brenda Lodigiani; Elisabetta Gregoraci; Maddalena Corvaglia; Valeria Graci.

