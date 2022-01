Chi è Maddalena Corvaglia, ex Velina bionda di Striscia la Notizia

Maddalena Corvaglia è una showgirl ed ex velina di Striscia la Notizia. La cronaca rosa le attribuisce un flirt con Paolo Berlusconi

Chi è Maddalena Corvaglia

Maddalena Corvaglia, nata a Lecce il 12 gennaio 1980, è una ex velina e volto televisivo italiano.

Carriera

La carriera di Maddalena Corvaglia è iniziata all’età di 20 anni quando, sul palco del programma Striscia la Notizia, è stata una delle due veline assieme ad Elisabetta Canalis.

Da quel momento in poi, grazie alla partecipazione al tg satirico, la sua carriera ha fatto un balzo in avanti verso un successo sempre più importante. Lo dimostra il fatto che, ad esempio, è stata conduttrice anche di Paperissima Sprint e affiancherà Miguel Bosé nel reality show musicale Operazione Trionfo. Lavorerà poi con Alberto Castagna a Stranamore e sarà co-conduttrice de La Domenica del Villaggio. Nel 2008 conduce con Daniele Bossari e Paola Maugeri lo show Scalo 76 sulla Rai per poi essere opinionista fissa del talk L’Arena.

Storie d’amore

Maddalena Corvaglia ha avuto una relazione con Enzo Iacchetti, più grande di lei di 28 anni. La coppia aveva sempre dichiarato che la differenza d’eta non costituiva un problema un calendario fatto proprio dalla Corvaglia porta alla rottura dopo cinque anni insieme. Terminata la relazione con Iacchetti, la showgirl ne inizia un’altra con lo statunitense Stef Burns, di 21 anni più grande anche lui (che era il chitarrista della band di Vasco Rossi).

da cui ha una figlia, Jamie Carlyn Birnbaum. La loro storia d’amore però finirà nel 2017. Rimasta single, si avvicina ad Alessandro Viani, esperto di immobiliare, con cui rimarrà per diversi mesi ma il covid e i conseguenti lockdown hanno raffreddato raffreddato i loro rapporti e allontanato i due.

Il flirt con Paolo Berlusconi?

Maddalena Corvaglia ha un flirt con Paolo Berlusconi? Secondo Chi Magazine è possibile. Sono stati pubblicati, infatti, scatti che ritraggono insieme Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi. Secondo le pagine della rivista la coppia si starebbe frequentando.