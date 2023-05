Mara Maionchi oggi: malattia, marito, figli, patrimonio, Eurovision 2023

Mara Maionchi oggi è un personaggio televisivo, commentatrice anche dell’Eurovision Song Contest 2023 che si tiene a Liverpool. ma soprattutto una produttrice discografica insieme al marito. Spesso partecipa come giudice nei talent musicali.

Mara Maionchi oggi

Mara Maionchi è nata a Bologna il 22 aprile del 1941. Il suo percorso di studi è stato problematico così me 1959 inizia a lavorare in varie aziende: una società di spedizioni internazionali, un’azienda di prodotti antiparassitari per l’agricoltura e una ditta di sistemi antincendio.

Poi, si è inserita nel mondo della discografia ed è diventata un punto di riferimento della discografia italiana. Durante la sua carriera di talent scout musicale, scopre e porta al successo numerosi artisti, tra i quali: Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Umberto Tozzi, Eduardo de Crescenzo, Mia Martini, Fabrizio De Andrè. Nel 1967 Mara Maionchi inizia una collaborazione con la Ariston Records e soltanto tre anni dopo per l’etichetta di Battisti e Mogol, ricopre il ruolo di addetto stampa. Sarà la volta di Dischi Ricordi, nel 1975, etichetta storica milanese, prima come responsabile editoriale e poi come direttrice artistica. Dopo queste esperienze, Mara fonda la sua etichetta, Nisa, nel 1983, insieme al marito.

Tv e talent musicali

Poi ecco anche le sue partecipazioni nei programmi televisivi e talent musicali: da X Factor a Italia’s Got Talent passando per Lol – Chi ride è fuori.

La Maionchi ha sempre parlato apertamente del tumore che l’ha colpita a entrambi i seni. E’ riuscita a sconfiggere un cancro al seno e ha raccontato di aver scoperto di essere malata grazie a un suo sogno: “L’ho scoperto grazie a un sogno particolare che ho fatto. Non si sentiva niente e non si vedeva niente. Il sogno che ho fatto mi ha messo in guardia, mi ha portato a chiamare l’oncologo, a fare un esame e a trovare il problema. Mi sono salvata grazie a un sogno, se cosi si può dire”.

Mara Maionchi: marito e figli

Dal 1976 la Maionchi è sposata con il paroliere e produttore discografico Alberto Salerno, dal quale ha avuto due figlie: Giulia, nata nel 1997, e Camilla, nata nel 1981.

Con il marito non ha mai nascosto di aver avuto problemi. Nella sua autobiografia, Non ho l’età, ha raccontato di essersi vendicata con il gioco d’azzardo: “Non riuscivo a controllarmi, perdevo somme importanti, facendo danni anche a lui. Il tradimento non è solo il colpo di testa di una sera, ci sono tanti modi di tradire, anche far credere di essere una persona perbene”.

Mara Maionchi: patrimonio

Si scherza spesso sui guadagni e sul patrimonio della Maionchi. Le uniche cifre che sono uscite sono i 5 mila euro a puntata per ricoprire il ruolo di giudice di X-Factor nelle edizione in onda su Sky. Per altro. sicuramente sono tante le entrate dalla sua agenzia di discografia.

Quelle brave ragazze

È in arrivo Quelle brave ragazze, il nuovo reality con protagoniste Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti. Arriva sul piccolo schermo un’avventura on the road con protagonista un trio di leggende dello spettacolo italiano. La prima puntata del nuovo reality targato Sky andrà in onda il 19 maggio 2022 su Sky Uno alle 21 e 15. Le puntate del programma saranno inoltre disponibili in streaming su NOW e Sky GO.

Eurovision 2023

Mara Maionchi è stata scelta dalla Rai per commentare l’Edizione dell’Eurovision 2023 che si terrà a Liverpool.