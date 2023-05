Alessandra Mussolini è un’ex parlamentare che, dopo aver lasciato la politica, è approdata a pieno titolo nel mondo della tv e dello spettacolo. Ecco chi è.

È stata opinionista nell’ultima edizione del programma Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci.

Chi è Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini è nata a Roma il 30 dicembre del 1969 ed è la nipote di Benito Mussolini. È figlia di Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren, e di Romano Mussolini, il quarto figlio del Duce. Il suo primo marito è Mauro Floriani. Si sono sposati nel 1989 e dalla loro unione sono nati anche i tre figli di Alessandra Mussolini: Clarissa, Caterina e Romano. I tre figli hanno avuto il doppio cognome. Si separarono nel 2013 quando Floriani, ex capitano delle Fiamme Gialle, fu al centro di un’inchiesta relativa a un giro di prostituzione minorile presso il quartiere romano dei Parioli.

Studi

Alessandra Mussolini si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università La Sapienza di Roma nel 1994. Prima di dedicarsi alla carriera politica ha lavorato nel mondo dello spettacolo. A soli 14 anni ha recitato in Una giornata particolare di Ettore Scola. Successivamente ha condotto con Pippo Baudo un’edizione di Domenica In.

Nel 1982 ha pubblicato un LP scritto da Cristiano Malgioglio oramai considerato una rarità da collezione.

Politica

Alessandra Mussolini per diversi anni della sua vita si è dedicata alla carriera politica. È stata, infatti, europarlamentare e molte volte parlamentare con il Movimento Sociale Italiano, Alleanza Nazionale e poi Forza Italia: oltre 27 anni da politica di destra.

Dal 2019, a seguito della sconfitta alle Europee 2019, e per la prima volta dal 1992, Mussolini è rimasta fuori dall’assemblea parlamentare Ue e nel dicembre 2020 ha dichiarato di voler lasciare la carriera politica definendola un “ciclo che si è chiuso”.

Lasciata la carriera politica, ha più volte sostenuto la causa dei diritti Lgbt+.

Ballando con le Stelle

Nel 2020 Alessandra Mussolini è entrata nel cast dei concorrenti di Ballando con le stelle. Il suo maestro e partner nello show televisivo è il ballerino cubano Maykel Fonts. Nel corso della trasmissione si è infortunata, riuscendo comunque a ballare la puntata successiva, ed è anche svenuta dopo un’esibizione.

Nell’edizione di Ballando con le Stelle 2021, ha cambiato il suo ruolo nella trasmissione. Tra gli opinionisti a bordo campo, assieme a lei, vi erano anche Alberto Matano, Roberta Bruzzone e Rossella Erra.

Le celebri liti della Mussolini in tv e sui social

Celebri anche le sue liti via social e in tv. Nel 2006, durante una discussione a Porta a Porta con Vladimir Luxuria, Antonio Di Pietro la accusò di essere fascista e Mussolini rispose: “Me ne vanto”. Alla replica di Luxuria, rispose: “Si veste da donna e crede di poter dire tutto quello che vuole… meglio essere fascista”.

Nel marzo del 2019, su Twitter, ha replicato all’attore Jim Carrey scrivendogli: “Sei un bastar…“. L’attore aveva postato una vignetta raffigurante Benito Mussolini e Claretta Petacci in piazzale Loreto nel 1945. Ha avuto da ridire anche sull’attrice Sabrina Ferilli apostrofata come “oca rossa” per la scelta, durante il Festival di Sanremo 1996, di far rimuovere un quadro del padre Romano Mussolini dalla sua camera d’albergo a Sanremo.