Valeria Graci oggi: nuovo amore, figlio, carriera

Valeria Graci è una comica che ha esordito assieme a Katia Follesa a Zelig. Le due sono state assieme in un duo per lunghi anni ma poi hanno deciso di dirsi addio. Oggi Valeria Graci ha un nuovo amore ed è di nuovo innamorata.

Valeria Graci: la carriera

Valeria Graci, comica e volto tv italiano, è nata il 22 agosto 1980. Si è fatta conoscere al grande pubblico perchè, assieme a Katia Follesa, è andata a costituire un duo comico che per dieci anni ha fatto sorridere gli affezionati di Zelig.

Assieme le due hanno presenziato anche ad altre trasmissioni come Colorado Cafè, Sputnik, Scherzi a Parte, MTV Commedy lab. Il duo, però, si sciolse nel febbraio 2022 e dal 2014 Valeria entrò all’interno di Striscia la Notizia. Nel 2018 debutta come conduttrice radiofonica su RTL 102.5 ed assieme a Manila Nazzaro la si trova nella trasmissione Zeta a pois.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALERIA GRACI 🌈⭐️🦋 (@gracivaleria)

Figlio ed ex compagno

Valeria Graci ha avuto una storia d’amore con Simon Russo, da cui ha avuto un figlio, ma poi si è separata. In un’intervista a Verissimo, Graci ha raccontato di aver subito momenti molto difficili con lui e di aver subito anche una violenza psicologica. “Ho subito violenza psicologica per diverso tempo. Mi ha anche distrutto il cellulare sbattendolo al muro” Ho denunciato” ha infatti affermato la comica.

Fortunatamente, però, il peggio è passato e per lei è arrivata l’alba di un nuovo amore. “Ad un certo bisogna fermarsi e capire che qualcosa non va – ha poi affermato a Domenica In – I miei genitori sono separati da quarant’anni, adesso sono insieme a Roma e hanno aiutato me e mio figlio a superare questo momento difficile”.

Il nuovo amore di Valeria Graci

Valeria Graci, dopo l’esperienza con Simon Russo, ha trovato un nuovo amore.

È stata lei stessa a rivelarlo in tv di fronte a Caterina Balivo, spiegando che finalmente ha di nuovo il fuoco dell’amore. “Il mio cuore batte forte, non solo per mio figlio, ma anche per un’altra persona e i periodi di quarantena li abbiamo passati tutti insieme. Sono innamorata” ha poi ammesso. La comica non ha escluso di potersi unire in matrimonio in futuro.