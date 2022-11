Milano, ‘Ndrangheta messa in ginocchio da una maxi operazione: 49 arresti eseguiti a Rho

Milano, ‘Ndrangheta messa in ginocchio da una maxi operazione della Squadra Mobile. Al centro dell’indagini e degli arresti c’è la famiglia Bandiera che da anni imponeva il proprio potere criminale nella zona di Rho.

A Milano, lo Stato ha sferrato un duro colpo alla criminalità ed in particolare all’Ndrangheta. Il prefetto Francesco Messina, direttore centrale Anticrimine della polizia, sottolinea come oramai la ‘ndrangheta nel Nord Italia si sia sviluppata e abbia la stessa organizzazione come quella del Sud Italia.

Tuttavia, si è registrata una sorta di evoluzione tanto da “abbandonare l’aspetto militare – spiega il prefetto- in favore di strategie criminali più sofisticate non è del tutto precisa”. Altro dato emerso da questa indagine aggiunge il prefetto Messina ”come ancora una volta la detenzione carceraria non riesca a recidere il legame tra affiliato e la struttura mafiosa di appartenenza”.

Aggiunge poi il prefetto: “Il contrasto dell’ala militare della ‘ndrangheta deve continuare ancora a lungo e deve essere affiancato da una sistematica aggressione all’accumulo dei patrimoni illeciti, che ne costituiscono la linfa vitale”.

La maxi operazione è stata messa in atto all’alba della mattina di martedì 22 novembre.

49 arresti eseguiti a Rho

Sono 49 le ordinanze di custodia cautelare firmate dal gip Stefania Donadeo su richiesta del pubblico ministero Alessandra Cerreti della Direzione Distrettuale Antimafia, coordinata da Alessandra Dolci. Reati che vanno dal 416 bis alle estorsioni, dal traffico di cocaina a quello di armi. L’operazione è stata portata avanti ed eseguita poi a Rho dalla Squadra mobile di Milano, guidata dal dirigente Marco Calì.

Al centro delle indagine e degli arresti c’è il clan della famiglia Bandiera che da diversi anni imponeva la cosiddetta “legge ‘ndrangheta”.

