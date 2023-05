Zucchero a Roma il 30 maggio: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Zucchero a Roma: inizia il nuovo tour dell’artista in giro per le città italiane. Si parte dalla serata di martedì 30 maggio 2023 dalla Capitale per poi proseguire con repliche ed altre tappe. Ecco i biglietti ancora dispoibili.

Zucchero a Roma il 30 maggio: scaletta delle canzoni

Zucchero si esibisce in concerto alle Terme di Caracalla di Roma nella serata del 30 maggio 2023. In occasione del “World wide tour” di Zucchero “Sugar, inizia il nuovo giro per le città italiane del cantante. Con lui sul palco la una super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals). Ecco le canzoni che l’artista porta sul palco:

Spirito nel buio

Soul Mama

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…

La canzone che se ne va

Dune mosse

Blu

Partigiano reggiano

13 buone ragioni

Ci si arrende

Pene

Facile

Vedo nero

Baila (Sexy Thing)

Un soffio caldo

Diamante

Miserere

Stayin’ Alive (Bee Gees cover)

Let the Good Times Roll (Louis Jordan and His Tympany Five cover)

Così celeste

Il volo

X colpa di chi?

Diavolo in me

Chocabeck

Senza una donna (Without a Woman)

I biglietti del concerto con le prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, continua il tour di Zucchero in giro per l’Italia. Ecco le prossime date e tappe dei suoi concerti:

mercoledì 31 maggio, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno alle Terme di Caracalla di Roma

alle di 4-5 luglio in Piazza Unità d’Italia a Trieste



in a 24-25 luglio al Cortile della Reggia di Caserta



al 28-29-30 luglio al Teatro Greco di Siracusa

al di Il 9 e 10 GIUGNO in concerto alla RCF ARENA di REGGIO EMILIA

