Chi è Memo Remigi, cantante e ballerino: carriera, vita privata, figlio, Jessica Morlacchi

Chi è Memo Remigi, cantante di 85 anni originario della provincia di Como. È conosciuto per aver composto brani che hanno fatto da colonna sonora a molti film italiani, e per aver intrattenuto una storia con l’appena 20enne Barbara D’Urso. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Memo Remigi, il cantante a Ballando con le Stelle

Memo Remigi, all’anagrafe Emidio, nasce ad Erba, in provincia di Como, il 27 maggio del 1938. Dal papà eredita la passione per la musica, che negli anni Sessanta si tramuta nella sua professione. A scoprire il giovane Memo è Giovanni D’Anzi, che lo segue fino ai primi successi. Memo inizia infatti con il Festival della canzone di Liegi, per poi approdare a Un disco per l’estate, e al Festival di Sanremo nell’87. Nel frattempo rilascia il primo 45 giri e compone il famoso brano Innamorati a Milano.

Gli anni ’70 sono invece quelli della televisione. Remigi debutta nei panni di conduttore radio e di programmi del piccolo schermo, senza discostarsi mai troppo dalla musica a lui tanto cara. È autore di diverse edizioni dello Zecchino d’Oro, e partecipa a numerose trasmissioni. Nel 2021 ha fatto parte del cast di Ballando con le Stelle, al fianco della ballerina Maria Ermachkova. Il cantante stupisce tutti durante il talent, arrivando ad un passo dalla semifinale. Nello stesso anno diventa ospite fisso di Oggi è un altro giorno, salotto tv di Serena Bortone, ma viene rimosso nel 2022 per aver palpeggiato in diretta Jessica Morlacchi.

La vita privata del cantante

Prima di sposarsi, Memo Remigi ha avuto una storia con l’allora ventenne Barbara D’Urso. Successivamente si è invaghito di Lucia Russo (scomparsa nel 2021), con la quale è convolato a nozze e ha dato alla luce il figlio Stefano. Oggi il cantante è nonno di 4 nipoti.