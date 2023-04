Corinne Clery, chi è l’attrice francese all’Isola dei Famosi 2023: vita privata, marito, figli, dove vive

Chi è Corinne Clery, attrice francese nel cast dell’Isola dei Famosi 2023. Nota soprattutto tra gli anni Settanta e Novanta, ha recitato in decine di film e si è poi conquistata un suo spazio anche in tv. Scopriamo qualche informazione in più su di lei.

Nata a Parigi il 23 marzo 1950, Corinne Clery ha 73 anni ed è un’attrice francese, nota in Italia per i suoi tanti ruoli in commedie del filone erotico italiano tra gli anni Settanta e Novanta. Ha recitato in decine di pellicole di successo, lavorando per registi di spessore come Sergio Corbucci, Carlo Vanzina e Carlo Lizzani. Tra i suoi film più famosi ricordiamo Historie D’Or, Autostop rosso sangue, Tutti dentro, Odio le bionde e Sono stato un agente CIA. Nel 1979 Corinne ha ottenuto il ruolo per la quale è più nota oltreoceano, recitando come Bond Girl in Moonraker, quarto film di James Bond con Roger Moore.

Negli anni Corinne Clery si è ritagliata il suo spazio anche in televisione, sia come attrice, recitando in soap opera di successo come Incantesimo, che come personaggio televisivo. Nel 2009 fa la sua prima esperienza in un reality show, partecipando brevemente alla quinta edizione di Ballando con le stelle al fianco di Chuck Danza. La coppia viene purtroppo eliminata nella prima puntata del programma. In seguito è una degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2 nel 2017. Stavolta la sua esperienza dura un po’ di più: Clery resiste fino alla nona puntata, quando il televoto porta alla sua eliminazione.

Nel 2023 l’attrice si appresta a partecipare all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi: “Ho fatto una decina di lezioni di ginnastica e un po’ di yoga. Il mio maestro quando ha saputo che avrei partecipato all’Isola mi ha fatto fare il marine: sdraiati, alzati, fai qua, fai là… Ho provato tutto! Amo il rischio, l’avventura, e mettermi in discussione. Mi sono convinta piano piano, dopo aver superato tante paure. Ovviamente mi mancheranno molte cose”.

Vita privata: marito, figli, Instagram

Al momento si hanno pochissime informazioni circa la vita privata e sentimentale di Corinne Clery. Da giovanissima, all’età di 17 anni, è stata sposata con un suo collega attore, Hubert Wayaffe. I due convolano a nozze nel 1967 e hanno insieme un figlio, Alexandre Wayaffe, prima di separarsi poco tempo dopo. In passato ha avuto inoltre un’importante relazione con Beppe Ercole, celebre arredatore e playboy romano. “Mi ha fatto una corte serrata: 2 giorni.” -raccontò Corinne, intervistata a Verissimo– “Siamo andati a cena e da quella sera abbiamo vissuto insieme. Con Giuseppe è stato un amore maturo. Avevo 45 anni e lui 13 più di me”.

I due si sposano nel 2004 ma la loro è una relazione tempestosa, fatta di continui battibecchi e riappacificazioni. Restano insieme fino alla morte dell’arredatore, scomparso nel 2010 a causa di un tumore al cervello: “L’ho accudito fino alla fine, ho fatto tutto con amore. L’ho coccolato e protetto. Oggi posso parlare sorridendo, pensando a tutte le cose positive. Ho le sue ceneri a casa, e ho un bel rapporto con lui. Lo immagino che sta bene, che fa qualche scherzo lassù. È morto nel giro di tre mesi. È stato un grandissimo amore”.

Non si sa molto al momento sul suo status sentimentale. Vive in una casa in campagna insieme al suo cane ma non è noto il suo indirizzo preciso. Un buon modo per dare un occhio alla sua vita quotidiana è seguire il suo profilo Instagram ufficiale che ad oggi conta un seguito di oltre 11mila utenti.