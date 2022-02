Michelle Impossible: date e ospiti del programma di Michelle Hunziker

Su Canale 5 arriva Michelle Impossible, il nuovo programma di Michelle Hunziker: ecco le date e gli ospiti prestigiosi. Manca poco alla messa in onda dello speciale in due serate dedicato all’amata showgirl svizzera. Al suo fianco le comiche Katia Follesa e Michela Giraud.

Michelle Impossible, le date e gli ospiti del nuovo show di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker torna alla ribalta con un nuovo programma: Michelle Impossible. La showgirl svizzera più amata dagli italiani sarà protagonista di un vero e proprio one woman show, pieno di musica, divertimento e ospiti prestigiosi.

Al suo fianco le inimitabili Katia Follesa e Michela Giraud, che appaiono anche nel simpatico spot promozionale. Le due attrici che liquidano le ambiziose idee di Michelle per lo spettacolo. “Ma perché non fai un bel programma di cucina? Chi te lo fa fare, due cotolette e via” la prega Michela, con Katia che le fa eco: “Impossibile”.

Eccitata per il suo nuovo progetto, Michelle Hunziker lo ha descritto così: “Non sarà un’autocelebrazione, ma semmai una “festa in casa” con tanti amici importanti per la mia vita che non verranno tanto per dire quanto sono bella, quanto sono brava, ma mi ‘dissacreranno’… E verranno fuori tante storie ancora non conosciute”. Michelle Impossible sarà uno speciale in due serate, in onda su Canale 5 per due mercoledì consecutivi: il 16 e il 23 Febbraio.

La lista degli ospiti

Saranno tantissimi gli ospiti di spessore a fare compagnia a Michelle Hunziker sul palco nel corso dello show. Ecco l’elenco di tutti i grandi nomi confermati: