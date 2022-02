Chi sono Pio e Amedeo: vita privata, carriera e film del duo comico

Chi sono Pio e Amedeo: duo comico di origini pugliesi, nato nei villaggi per arrivare in televisione e nel Cinema.

Chi sono Pio e Amedeo: il duo comico molto famoso in Italia, ha alle spalle una bel rapporto di amicizia. La loro carriera si è sviluppata e si è arricchita di successi.

Chi sono Pio e Amedeo: vita privata

Pio e Amedeo fanno parte di un duo comico molto conosciuto in Italia. Entrambi hanno origini pugliesi, sono nati a Foggia, Pio D’antini il 25 agosto 1983 e Amedeo Grieco il 20 agosto dello stesso anno.

I due sono cresciuti insieme e hanno davvero un bel rapporto che viene fuori anche nei monologhi. Ad esempio, quando Amedeo ha perduto la mamma Rosa, che aveva appena cinquantasette anni. L’ha salutata sulla sua pagina Instagram con I un messaggio molto commovente: «Ti abbiamo amato, ma’, più di quanto siamo riusciti a dirci. E ti ameremo sempre». E, sotto, il primo commento è stato proprio di Pio, con parole quasi da figlio: «Sei e sarai sempre nel mio cuore, proteggici e illuminaci da Lassù».

Pio è sposato da diversi anni con la modella Cristina Garofalo, conosciuta nei primi anni 2000 ed ha una figlia, Chiara, nata nel 2016. Amedeo è sposato da qualche anno con Maria Finizio e la coppia ha due figli, Federico (2015) e Alice (2019).

Pio e Amedeo: carriera

Dopo anni di cabaret, presenze nelle tv locali e animazione nei villaggi turistici, raggiungono la popolarità nel 2016 con Emigratis e le ospitate ad Amici. Hanno consacrato il loro successo con lo show in prima serata “Felicissima Sera”.

Poi la loro carriera si è sviluppata anche nel cinema.

Il debutto in tv arriva nella trasmissione Occhio di bue su Telefoggia ed in seguito realizzano la rubrica U’ Tub realizzata per Radionorba e Telenorba, sulla falsariga delle candid camera. Nel 2011 ottengono l’accesso in Rai, partecipando a programmi come Stiamo tutti bene e Base Luna, mentre due anni dopo arriva l’approdo a Mediaset con Zelig e nel programma Le Iene, dove diventano famosi con la rubrica Ultras dei Vip.

I film del duo comico

Nel 2014, è uscito il loro primo film in cui recitano da protagonisti, Amici come noi, che registra ottimi risultati al botteghino. Nello stesso anno, viene distribuito anche il film natalizio Ma tu di che segno sei? con Vincenzo Salemme, Gigi Proietti e Massimo Boldi.

Nel 2022 tornano al cinema con il film Belli Ciao. Così hanno raccontato l’uscita del loro ultimo film in un’intervista: “Tutto è iniziato con il lockdown del 2020.

Siamo rimasti bloccati per 15 giorni a Bari, a casa del regista Gennaro Nunziante. A scrocco, pranzi e cene. E lì ne abbiamo approfittato per buttare giù le basi del progetto. A ottobre abbiamo iniziato le riprese che poi si sono bloccate per la pandemia e abbiamo ricominciato a giugno 2021. Nel frattempo il direttore della fotografia si è preso il Covid, abbiamo vissuto le angosce di tutti. Il film lo abbiamo fatto per distrarci dalla pressione e aiutare gli italiani nella cupezza di questo periodo”.