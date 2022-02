Chi è Silvia Toffanin, regina di Verissimo e compagna di Pier Silvio Berlusconi

Silvia Toffanin è una conduttrice televisiva ed ex modella al timone da quindici anni della trasmissione Verissimo. Dal 21 febbraio 2022, per una settimana, condurrà anche Striscia la Notizia.

Chi è Silvia Toffanin

Silvia Toffanin, nata il 26 ottobre 1979, è originaria di Marostica (piccolo paesino in provincia di Vicenza) e la sua carriera è iniziata come modella. La sua prima apparizione è nel 1997 con la partecipazione a Miss Italia e da quel momento in poi è riuscita a farsi notare sempre di più.

Il suo esordio vero e proprio in televisione è nel 2001 quando diventa letterina di Passaparola su Canale 5. Sempre in quel periodo partecipa anche al programma Mosquito riuscendo ad emergere anche per la sua simpatia. Nel 2002 arriva il debutto come conduttrice nel programma Nonsolomoda di Canale 5 e come inviata, nel 2003, partecipa al programma Popstars su Italia 1. Iscritti all’albo dei giornalisti professionisti dal 2004, si laurea in lingue e letterature straniere all’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 2007.

Nel 2006 è subentrata a Paola Perego nella conduzione del programma Verissimo (che da questa stagione ha raddoppiato la presenza nel weekend) e ha anche fatto parte della giuria del talent show Fashion Style di La5.

Compagno e figli

Silvia Toffanin è la compagna di Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset. La coppia, che sta stabilmente insieme nel 2002, ha avuto due figli: Lorenzo Mattia nel 2010 e Sofia Valentina nel 2015. Ha un bellissimo rapporto anche con Lucrezia Vittoria, figlia che Pier Silvio ha avuto da una precedente relazione.

In una intervista rilasciata a Fatto Quotidiano Magazine, alla domanda se si è sentita “più aiutata o danneggiata dalla relazione con Pier Silvio”, la Toffanin ha risposto “assolutamente più aiutata, ci mancherebbe altro e probabilmente, al 99,9%, se non avessi incontrato Pier Silvio non sarei qui a fare televisione”. Alla domanda, poi, se si sentisse vittima del pregiudizio di essere “la compagna di Pier Silvio”, Toffanin ha risposto “all’inizio sì, un po’ sì.

Non sono una che ci sta male, è parte del gioco ma devo dire che ora non lo percepisco più. Sono passati vent’anni”.

Dove abita

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, per motivi di lavoro, abitano a Milano ma i due spesso fanno tappa a Portofino dove hanno una casa.