Chi è Mago Forest: moglie, vita privata, carriera, Zelig

Mago Forest, nome d’arte di Michela Foresta, è un comico e personaggio televisivo conosciuto dal pubblico per essere tra le fila di Zelig (programma in onda su Canale 5).

Chi è Mago Forest: studi ed esordi

Mago Forest, nato il 22 febbraio 1961, è un comico siciliano e showman conosciuto per le sue apparizioni comiche in tv. Dopo aver ottenuto il diploma di ragioniere e perito commerciale, però, dalla Sicilia si trasferisce a Milano per provare a fare carriera all’interno del mondo dello spettacolo. Frequenta proprio a questo proposito la scuola di mimo e teatro Quelli di Grock e ha modo di esibirsi in molti spettacoli e cabaret. Il suo personaggio chiamato Mago Forest o Mr Forest nasce proprio in questo periodo giovanile. Nel 1984 partecipa come concorrente al quiz Autostop ed è questa una delle prime apparizioni in tv. Grazie poi a Renzo Arbore che lo nota, partecipa al programma di intrattenimento Indietro Tutta e dì lì a poco presenterà la trasmissione Grazie Mille.

La carriera in tv

Mago Forest inizia a farsi strada in tv negli anni ’90 dove diversi show iniziano a contattarlo come ospite. Nel 1996 partecipa alla prima edizione del Seven Show, preludio al suo sbarco a Zelig nel 1997. Maurizio Costanzo lo invita anche al Maurizio Costanzo Show nel 1999 e nel 2001 è scelto dalla Gialappa’s band per condurre la seconda edizione di Mai dire Maik ma lo si vede anche in trasmissioni come Mai dire Iene, Mai dire Grande Fratello, Mai dire Lunedì, Mai dire Domenica. Nell’estate del 2006 con Crsitina Chiabotto e Ilary Blasi presenta Festivalbar. Di lui si ricorda anche la sua esibizione al Festival di Sanremo 2008 dove si è esibito in coppia con il cantautore Tricarico.

Mago Forest e Zelig

La tv diverrà sempre più il mezzo di maggiore espressione di Mago Forest, che continuerà a essere presente in molti programmi televisivi. Nel 2010-2011, dopo un primo sbarco nel 1997, torna a Zelig e nel 2012 a Zelig Arcimboldi nei panni dell’avvocato Foresta. Nel 2013 è scelto per la conduzione di Zelig Circus e nel 2016 è nel cast di Zelig Event.

Nel 2018 diventa presentatore del programma di Italia 1 Mai dire Talk per poi tornare a Zelig nel 2021 con il personaggio di Mago Forest.

Moglie e vita privata

Della vita privata di Mago Forest si sa poco, visto che lui e sua moglie sono molto riservati. Grazie alle riviste di gossip, però, si sa che è sposato da più di 10 anni con Angela, in origine sua fan e poi diventata sua moglie. I due si sono conosciuti dopo che lei, terminato uno spettacolo, si era avvicinato a lui per chiedergli un autografo (era il 2004). Da quel momento i due non si sono più lasciati e il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Angela, trevigiana di origini, ha sposato mago Forest nel 2012, lavora per un’azienda che produce jeans e vuole restare alla larga dai riflettori del mondo dello spettacolo.