Terremoto in Grecia, scossa avvertita in Italia: epicentro al largo di Leucade

Terremoto in Grecia, epicentro a largo delle isole di Leucade. Anche gli italiani avvertono la scossa: segnalazioni in Puglia e Calabria.

Terremoto in Grecia, scossa al largo di Leucade, nell’Epiro. Il sisma, registrato alle 5.49 di stamattina da INGV, è stato avvertito anche in Italia. Il primo rapporto è del Centro Sismologico Euro-Mediterraneo.

Terremoto in Grecia, epicentro al largo di Leucade e Prevesa

L’Epiro si sveglia all’alba con una moderata scossa di terremoto. Un sisma, di magnitudo stimata tra il 4.7 e il 5.2, ha colpito la Grecia questa mattina, alle ore 5.49.

L’evento è stato segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dal Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (CSEM), i primi a registrare la scossa. L’epicentro era localizzato 25 chilometri al largo dell’isola di Leucade e a circa 38 chilometri da Prevesa. La scossa è avvenuta a circa 17 chilometri di profondità.

Scossa avvertita anche in Italia, nessun danno a cose o persone

La scossa di terremoto è stata avvertita anche in Italia. Diverse segnalazioni al Sud, soprattutto in Puglia e Calabria. Per il momento non risultano esserci stati danni a cose o persone. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sul sisma e su eventuali scosse di assestamento sul sito ufficiale di IGNV.