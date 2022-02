Chi è Anna Tatangelo: fidanzato, figlio, Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo è è una cantante e conduttrice televisiva, ex compagna del cantante Gigi D’Alessio.

Chi è Anna Tatangelo: esordi e carriera

Anna Tatangelo , classe 1987, è una cantante e conduttrice televisiva che ha ottenuto la fama grazie alla sua vittoria al Festival di Sanremo nel 2002. In quell’occasione era in gara con il brano “Doppiamente fragili” e all’età di 7 anni aveva già iniziato a prendere parte a concorsi di canto.

Ha partecipato al festival di Sanremo in più di un’occasione ed ha pubblicato diversi album e canzoni di successo (come“Essere una donna“, “Colpo di fulmine” e “Ragazza di Periferia“). Negli ultimi anni è diventata anche conduttrice televisiva e ha recitato in alcuni film come Natale al Sud. Durante la sua quinta partecipazione a Sanremo presenta una canzone intitolata “Il mio amico”, dedicata ad un amico omosessuale, e si classifica al secondo posto. È stata anche giudice del talent X Factor in un’edizione.

La storia con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno avuto una storia d’amore importante che è andata su tutte le pagine di gossip. D’Alessio infatti, ha intrapreso una relazione con la Tatangelo nel febbraio 2005 ma nel 2017 si sono lasciati. I due hanno avuto un figlio, Andrea, nato nel marzo 2010 e per amore del loro bambino hanno provato a tornare assieme nel 2018.

Il tentativo, però, non ha avuto successo e i due nel 2020 si sono allontanati in maniera definitiva. I due avevano ben vent’anni di differenza e sono rimasti tra di loro in buoni rapporti.

Il nuovo compagno di Anna

Attualmente Anna Tatangelo è assieme a Livio Cori. I due si sono conosciuti nel 2019 quando Anna Tatangelo partecipava a Sanremo con il brano Le nostre anime di notte. In questa occasione il brano faceva riferimento alla storia d’amore con Gigi D’Alessio mentre Livio Cori era in gara con Un’altra luce, in duetto con Nino D’Angelo. Il destino, però, ha voluto che i due si avvicinassero e si mettessero insieme al termine di Sanremo.