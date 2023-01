Tyre Nichols picchiato a morte dalla polizia a Memphis: spunta il video dell’arresto. Scoppiano le proteste

Tyre Nichols era il giovane afroamericano che ha perso la vita dopo l’aggressione dei poliziotti che lo avevano fermato per guida pericolosa. Incredibile ciò che continua a verificarsi negli Stati Uniti. Sempre la stessa dinamica e la stessa fine.

Tyre Nichols picchiato a morte dalla polizia a Memphis

Tyre Nichols aveva 29 anni ed era l’afroamericano morto il 10 gennaio in ospedale per le conseguenze dell’aggressione brutale di cinque poliziotti, afroamericani come lui. Il giovane era stato catturato dopo un tentativo di fuga, trattenuto a terra, colpito in modo molto violento dagli agenti per tre minuti mentre urla e invoca sua madre diverse volte. L’uomo era stato fermato per una presunta guida pericolosa. Il 29enne è morto tre giorni dopo in seguito alle ferite riportate.

I poliziotti sono stati accusati di omicidio di secondo grado, aggressione, sequestro, cattiva condotta e abuso. Tutti sono già stati licenziati. Questo però non basta, perché a seguito soprattutto della diffusione del video dell’arresto e del pestaggio mortale, sono scoppiate delle proteste.

Spunta il video dell’arresto e scoppiano le proteste

“Il filmato che è stato rilasciato questa sera lascerà le persone giustamente indignate”, ha detto il presidente Joe Biden in una dichiarazione, esortando i manifestanti a rimanere pacifici. “Coloro che cercano giustizia non dovrebbero ricorrere alla violenza o alla distruzione”.

Tuttavia, viene segnalato che in diverse città degli Stati Uniti sono scoppiate proteste a seguito della diffusione dei video. A Menphis- riferiscono i media locali – i manifestanti hanno bloccato il ponte dell’interstate 55 che attraversa il Mississippi e porta verso l’Arkansas. A Washington decine di manifestanti si sono radunati a vicino a Black Lives Matter Plaza, mentre a Boston hanno marciato lungo Tremont Street. Manifestazioni di protesta anche a Sacramento, San Francisco, Atlanta, Asheville, Filadelfia, Providence, Dallas e New York.

