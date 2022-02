Chi è Belen Rodriguez: figli, fidanzato, ex famosi

Belen Rodriguez è una showgirl e conduttrice televisiva che è alla guida del programma Le Iene da febbraio 2022 assieme a Teo Mammuccari.

Chi è Belen Rodriguez

Belen Rodriguez, all’anagrafe María Belén Rodríguez Cozzani, ha 37 anni. Nata il 20 settembre 1984 a Buenos Aires, è diventata un popolarissimo volto della televisione italiana. I suoi genitori sono Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani, originaria invece di La Spezia. Dopo il diploma ottenuto al Liceo Artistico di Buenos Aires nel 2003, Belen si iscrive alla facoltà di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo senza però finire l’università.

Il suo vero sogno, però, era entrare nel mondo dello spettacolo motivo per cui si trasferisce in Italia. In tv ha condotto nel 2011 il programma Colorado con Paolo Ruffini e Chiara Francini e successivamente Italia’s Got Talent e Le Iene.

È stata anche concorrente dell’Isola dei Famosi 2018 vinta da Vladimir Luxuria.

Tutti gli ex famosi di Belen

Belen ha avuto diverse relazioni con molti personaggi famosi appartenenti al mondo dello sport e dello spettacolo.

Le pagine di gossip hanno infatti raccontato il suo flirt con Marco Borriello mentre, dal 2009, si è avvicinata a Fabrizio Corona. Ha avuto una breve frequentazione anche con il pilota di Moto Gp Andrea Iannone. Un’altra storia, seppur breve, che l’ha vista protagonista è quella con Gianmaria Antinolfi.

La storia con il ballerino Stefano Di Martino

Amici, programma di Maria De Filippi, Belen Rodriguez conosce il ballerino Stefano De Martino Tra i due nasce lunga storia d’amore e dalla loro unione, il 9 aprile 2013, nasce il figlio Santiago. Mentre lavorava ad, programma di Maria De Filippi,conosce il ballerinoTra i due nasce lunga storia d’amore e dalla loro unione, il 9 aprile 2013, nasce il figlio

La storia con Antonino Spinalbese

Con Antonino Spinalbese, ex fidanzato della showgirl, Belen ha avuto l’ultima importante storia d’amore. Da lui la showgirl argentina è diventata mamma per la seconda volta: nella notte tra l’11 e il 12 luglio 2021 è nata la piccola Luna Marì. Antonino è un fotografo e hair stylist che ha lavorato in importanti grandi saloni della città meneghina.

Attualmente Belen Rodriguez è single.