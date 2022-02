Chi è Eros Ramazzotti: fidanzata, ex mogli, figli, patrimonio, canzoni

Chi è Eros Ramazzotti, colosso della musica italiana celebre in tutto il mondo. Le canzoni più belle, le ex mogli, i figli, la fidanzata, il patrimonio.

Chi è Eros Ramazzotti? Il cantautore romano è in attività dal 1984 ed è tuttora un idolo delle folle. Oggi ha 58 anni ed è ancora uno dei musicisti pop più amati d’Italia. In carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi e ha collaborato con tantissimi colossi della musica internazionale. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Quali sono le sue canzoni più belle? Chi sono le sue ex mogli? Chi sono i suoi figli? È fidanzato? A quanto ammonta il suo patrimonio?

Chi è Eros Ramazzotti, vita privata e carriera: le canzoni più famose

Eros Luciano Walter Ramazzotti è nato a Roma il 28 Ottobre 1963, figlio di Rodolfo, operaio edile e musicista amatoriale. È grazie a lui che inizia ad interessarsi alla musica durante l’infanzia, passata nelle case popolari di Roma sud-est. Da piccolo studia pianoforte e chitarra, e già dopo le scuole medie prova ad iscriversi al Conservatorio di Roma, venendo respinto. La sua è un adolescenza tormentata: lascia gli studi al terzo anno di ragioneria e comincia ad isolarsi dal mondo.

Solo la morte del suo compagno di banco Ivano, morto d’overdose d’eroina, lo riaccende. Per non finire nel tunnel della droga come l’amico, decide di inseguire con ancor più foga la sua passione per la musica:

Gli esordi e l’esplosione a Sanremo negli anni ’80

Nel 1981 partecipa al Festival di Castrocaro con la canzone Rock ’80. L’edizione viene vinta a pari merito da Zucchero Fornaciari e Fiordaliso, ma Eros viene notato da Gianni Ravera.

Nel 1984 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo: vince la sezione Nuove Proposte con il brano cult Terra promessa. La sua canzone ha un grande successo, anche a livello internazionale, e lo fa conoscere al grande pubblico.

Un anno dopo torna all’Ariston con Una storia importante. Il pezzo non vince, ma conquista il pubblico europeo e diventa un enorme successo commerciale in Francia, dove vende un milione di copie. Viene inserito nel suo primo album, Cuori agitati. Nel 1986 partecipa a Sanremo per la terza volta consecutiva, presentando il brano Adesso tu, tratto dal suo secondo album Nuovi eroi. Stavolta il cantautore romano trionfa, battendo la concorrenza di Renzo Arbore e Marcella.

La consacrazione, dagli anni Novanta a oggi

Negli anni successivi Eros Ramazzotti trova sempre più conferme, inanellando una serie di singoli e album di grande successo, come In ogni senso e Musica è. Un trionfo che continua anche tra gli anni Novanta e Duemila, quando sforna alcuni dei suoi brani più amati.

Tra queste si ricordano Un’emozione per sempre, Più bella cosa, Quanto amore sei e L’aurora.

Con 22 album in studio pubblicati e oltre 60 milioni di dischi venduti in Italia e nel mondo, Eros Ramazzotti è uno dei cantautori italiani più apprezzati del panorama italiano.

In carriera vanta anche moltissime collaborazioni con colossi della musica sia italiana che estera. Nel 2006 canta I belong to you insieme ad Anastacia, che conquista diversi paesi europei. Un anno dopo è al fianco di Ricky Martin, con Non siamo soli. Si ricordano inoltre i duetti con Tina Turner, Giorgia, Carlos Santana e Luciano Pavarotti. Oggi Eros continua a scrivere musica e ad esibirsi in tutto il mondo. Il suo ultimo album, Vita non c’è, risale al 2018, ma il cantautore ha annunciato di essere al lavoro per scrivere la sua ventitreesima raccolta di inediti.

Vita privata: ex mogli, figli, fidanzata

Un cantautore amato come Eros è ovviamente uno dei bersagli preferiti del gossip. Nel corso della sua carriera il cantante è stato spesso al centro di storie di cronaca rosa riguardo la sua vita sentimentale, da sempre oggetto di grande curiosità da parte dei suoi fan. La sua storia più famosa è quella con la sua prima ex moglie, la showgirl svizzera Michelle Hunziker. I due si incrociano a uno dei concerti del cantante a Milano e diventano subito inseparabili. La coppia ha una figlia nel 1996, Aurora Ramazzotti. I due si sposano un paio d’anni dopo, nel 1998, ma la loro relazione non dura: dopo una separazione nel 2002, divorziano ufficialmente nel 2009.

In quello stesso anno Eros conosce la modella ventunenne Marica Pellegrinelli, con la quale si lega sentimentalmente. La loro prima figlia, Raffaella Maria, nasce nel 2011. Nel 2014 la coppia si sposa con rito civile, e un anno dopo hanno un secondo bambino, Gabrio Tullio, nato il 14 Marzo 2015. Anche questo matrimonio, tuttavia non è destinato a durare. Eros Ramazzotti divorzia da Marica nel 2019.

E oggi? Eros Ramazzotti è fidanzato? Dopo alcune voci di possibili flirt con Monica Bellucci e con l’influencer Marta Delogu, molti esperti di gossip sono tornati alla carica con una notizia ancora più succosa. Secondo diversi giornali rosa, potrebbe essersi riacceso l’amore tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, poco tempo dopo la separazione della showgirl da Tomaso Trussardi. Il cantante per il momento ha smentito tutto: “Solo un’amica. Sono libero. Libero: free, free, free”.

Svelato il patrimonio di Eros Ramazzotti

Negli scorsi mesi è stato svelato il patrimonio di Eros Ramazzotti. Il cantante si è piazzato al primo posto tra i dieci cantanti più pagati del 2022 secondo la rivista People with money, pubblicata il 15 Febbraio. Al momento Ramazzotti è in cima alla classifica con 96 milioni di dollari guadagnati tra Gennaio 2021 e Gennaio 2022, con un vantaggio di oltre 60 milioni sul secondo classificato.

La rivista ha calcolato gli utili del musicista tenendo conto di molti fattori, tra cui le pubblicazioni e le retribuzioni anticipate. Secondo People with Money Ramazzotti ha un patrimonio stimato attorno ai 275 milioni di dollari, frutto, oltre che del suo successo musicale, di oculati investimenti e collaborazioni. Il cantante è proprietario di diversi ristoranti, una squadra di calcio, un marchio di Vodka e persino di una linea di moda e di profumi.