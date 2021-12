Michelle Hunzicher è una giornalista e conduttrice televisiva famosa nel panorama del piccolo schermo italiano. Per scoprire chi è Michelle Hunzicher scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Chi è Michelle Hunziker

Nata il 25 gennaio 1977 a Sorengo, un paesino di circa 1000 abitanti nei pressi di Lugano, la showgirl nasce da madre olandese e papà svizzero. Trasferitasi poi nella Svizzera tedesca e a 17 anni si trasferisce poi a Milano per intraprendere la carriera di modella che la lancerà come volto di spettacolo. Dal 2001 al 2006 Michelle ha raccontato che, per cinque lunghi anni, è stata vittima di una setta capitanata da Clelia (ciò l’ha portata a vivere una doppia vita personale e professionale). Da quel periodo buio è uscita anche grazie alla figlia Aurora. La conduttrice ha un profilo Instagram dove è seguita da 5,1 milioni di follower.

Michelle Hunziker in tv

La conduttrice di origini svizzere è stata protagonista come conduttrice di molti programmi televisivi che l’hanno resa nota al grande pubblico italiano. Tra queste citiamo “I Cervelloni” (anni ’90) condotto con Paolo Bonolis e “Paperissima Sprint” su Canale 5. In Germania ha poi lavorato in programmi come Erstes Gluck, talk show dove intervista personaggi dello spettacolo e della moda. Nel suo curriculum anche la conduzione di Zelig su Italia 1 e poi su Canale 5, dove resta al fianco di Claudio Bisio per 4 anni. Passa poi a Scherzi a Parte, Festivalbar e Superstar Tour e lo storico programma di Antonio Ricci Striscia la Notizia. Nel 2007 conduce con Pippo Baudo il Festival di Sanremo. Nel 2020 Michelle Hunziker conduce All Together Now.

Vita privata ed Eros Ramazzotti

Per saperne chi è Michelle Hunziker, però, è importante avere un’idea anche sulla sua vita privata. La conduttrice è attualmente sposata con l’imprenditore Tomaso Trussardi, figlio del patron dell’omonima casa di moda da cui ha avuto Sole Trussardi e Celeste Trussardi. Dal 1995 al 2002 Michelle è stata sposata con il cantante italiano Eros Ramazzotti da cui a 19 anni ha avuto una figlia, Aurora Ramazzotti. Ha avuto anche una storia d’amore Marco Predolin, con il quale c’erano 25 anni di differenza.

La showgirl vittima di una setta

La showgirl di origini svizzere, Michelle Hunziker, per cinque lunghi anni è stata plagiata e vittima anche di violenze psicologiche da parte di una setta capitanata da Clelia che ha cambiato la sua vita in peggio.

Intervistata dal settimanale F, la conduttrice televisiva è tornata su un periodo bruttissimo per la sua vita: “Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Questa dualità mi uccideva. Nel frattempo facevo Zelig e quindi dovevo ridere sul palco. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro. Lì è successo tutto”.

La “doppia vita” della showgirl a causa della setta

Michelle Hunziker a causa delle indicazione della setta nel nome della donna Clelia era costretta a vivere una doppia vita. Cinque lunghissimi anni in cui la vita della Hunziker apparentemente sembrava felice e perfetta, ma in realtà erano ben diverse le cose. Michelle viveva mentendo ai suoi affetti più cari e mettendo da parte la sua famiglia per seguire gli insegnamenti della santona dei Guerrieri della Luce. “Clelia ti catturava per la bellezza e la purezza, Era sempre profumata, con un sorriso pazzesco”.

“La setta filtrava le chiamate: mia mamma veniva sempre respinta”: ha raccontato anni dopo la conduttrice che viveva, sia professionalmente che umanamente, un momento magico della sua vita.

Tutto apparentemente perché poi sono iniziati i primi problemi con la famiglia: “Chiamavo festosa Aurora, in vacanza col papà, fingendo di avere gente a cena, per poi passare il resto della sera in silenzio”.

Nel 2006 Michelle si ribella alla setta di Clelia e trova una guida spirituale che l’aiuta. “Uscita dalla setta ho trovato una guida spirituale, frate Elia, che mi ha permesso di incontrare padre Amorth: mi ha rassicurata e poi mi ha benedetto. Oggi non ho rancori, ho scoperto la fragilità della setta. Vorrei solo dire ai ragazzi di credere negli affetti veri e non nei “maestri”.