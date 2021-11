Chi è Serena Autieri, attrice napoletana (ex di Gabriel Garko)

Serena Autieri è un’attrice di 45 anni molto popolare, nata a Napoli il 4 aprile 1976. Cresciuta nel quartiere Soccavo della città campana, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo fin da giovanissima.

Serena Autieri: gli esordi

Fin da giovanissima Serena Autieri è sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo e lo dimostra il suo diploma presso l’Istituto d’Arte di Napoli dove ha modo di approcciarsi al canto, ballo e recitazione. A soli 15 anni, ancora in bilico tra canto e recitazione, vince il concorso Miss Teenager nella sezione “cantante” e nel 1997 incide il suo primo album Anima Soul.La sua carriera però, di lì a poco, prenderà una piega diversa. Dalla sua esperienza nel cast Un posto al sole, dove interpreta la cantante Sara De Vito, Serena inizia a guardare con sempre maggior interesse al mondo del cinema e dello spettacolo. Il suo amore per la musica, però, non la abbandonerà. Nella stagione 2002-2003, infatti, è protagonista del musical “Bulli & Pupe”, grazie al quale viene scelta da Pippo Baudo come volto del 53° Festival di Sanremo.

La carriera nel cinema

Da cantante in erba ad attrice amatissima sul piccolo schermo. La parabola di Serena Autieri è un po’ questa, e lo dimostrano le sue elevate partecipazioni a diverse pellicole importanti. Qualche esempio? In Notte Prima degli Esami di Fausto Brizzi interpreta la professorina ma grande successo lo ottiene con la partecipazione a L’onore e il rispetto – seconda stagione. Collaborando ancora con Fausto Brizzi recita nel film Femmine contro Maschi e nella fiction Dov’è mia figlia di Monica Vullo. Nel 2016 entra a far parte del cast di Se mi lasci non vale di Vincenzo Salemme. A livello internazionale la sua voce è stata utilizzata per doppiare Elsa, la regina delle nevi, nel musical Disney Frozen – Il regno di Ghiaccio.

Serena Autieri in tv

Serena Autieri, oltre che come attrice, si sta imponendo anche come volto delle trasmissioni televisive. Dopo il successo nella soap opera Un posto al Sole, nel 2001 ha condotto con Alberto Castagna nel programma Stranamore. Nel 2012 ha partecipato a Tale e quale show su Rai 1 e nello stasso anno è stata conduttrice di Festival show. Nel 2018 ha partecipato a Celebrity Master Chef mentre nel luglio 2021 ha condotto in prima serata su Rai 1 Notte azzurra – La vittoria, programma per celebrare la vittoria italiana all’europeo di calcio.

Vita privata di Serena Autieri

Sulla vita privata di Serena Autieri molte parole si sono spese all’interno delle riviste di gossip. A spiccare maggiormente è il flirt avuto con l’attore Gabriel Garko (ora assieme al nuovo amore Ivan Gray) ma pare abbia avuto relazioni anche con il presidente del Coni Giovanni Malagò, con il produttore cinematografico Guido Lombardo ma anche con Luca Capuano, Matteo Marzotto e Guido Maria Brera. Nel 2010 ha sposato il manager Enrico Griselli, con il quale ha avuto una bambina nel 2013 che ha chiamato Giulia.