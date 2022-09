Max Gazzè a Cagliari: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Max Gazzè a Cagliari: l'artista si esibisce in concerto lunedì 19 settembre 2022. L'artista arriva nella città sarda con la sua band.

Max Gazzè a Cagliari: l’artista si esibisce nella città sarda con la sua band di musicisti. Il concerto del cantante si inserisce nel “Cagliari dal Vivo 2022”, il progetto nato dall’accordo di Programma tra il Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e il Comune di Cagliari.

Max Gazzè a Cagliari: scaletta delle canzoni

Max sarà accompagnato dalla sua band di eccellenti musicisti, con Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre, e lo stesso Gazzè al basso. La scaletta delle canzoni portate sul palco sardo dovrebbe essere la seguente:

Raduni ovali

I tuoi maledettissimi impegni

Colloquium vitæ

Vento d’estate

Considerando

Il farmacista

A cuore scalzo

Il solito sesso

Su un ciliegio esterno

Il timido ubriaco

L’uomo più furbo

Comunque vada

L’amore pensato

Cara Valentina

L’amore non esiste

Mentre dormi

Ti sembra normale

Sotto casa

La favola di Adamo ed Eva

La vita com’è

Una musica può fare

I biglietti del concerto

Non ci sarà bisogno di acquistare i biglietti perché l’ingresso al concerto di Cagliari del cantante è gratuito. L’orario d’inizio è previsto per le 20.30 mentre la fine è segnata per le 23.30. Si prospetta una partecipazione copiosa visto l’ingresso gratuito all’evento.

