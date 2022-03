La pupa e il secchione 2022: quando inizia, concorrenti, giudici

La pupa e il secchione 2022: quando inizia, tutti i concorrenti e i nuovi giudici. Ecco tutto quel che c’è da sapere sulla nuova edizione del reality, quest’anno condotta da Barbara D’Urso.

La pupa e il secchione 2022: quando inizia?

La pupa e il secchione torna in tv nel 2022 con il nome di La pupa e il secchione show. È in arrivo la quinta edizione del reality show che forza a convivere nerd brillanti quanto impacciati e pupe/pupi attraenti ma ignoranti.

La nuova stagione, composta da otto puntate, sarà condotta da Barbara D’Urso e sarà piena di novità e rivoluzioni rispetto alle precedenti edizioni. La prima puntata andrà in onda il 15 Marzo 2022 su Italia 1, alle 21 e 30.

Chi sono i nuovi giudici?

Tante le novità nell’edizione 2022 de La pupa e il secchione. Tra queste, anche una nuova giuria, come spiega la stessa Barbara D’Urso a Pomeriggio 5: “Ci saranno pupe e pupi, secchione e secchioni. Concorrenti conosciuti e non che vivranno in una villa da sogno. E poi ci sarà una giuria agguerritissima. Sarà un mix tra reality, storie e puro divertimento“. I nuovi giurati saranno tre: due sono stati già confermati. Si tratta di Antonella Elia e Federico Fashion Style.

Secondo Davidemaggio.it la terza giudice, tuttora un mistero, potrebbe essere Soleil Sorge.

Tutti i nuovi concorrenti: ecco il cast de La pupa e il secchione 2022

Chi parteciperà al reality? Il cast di concorrenti de La pupa e il secchione sarà un mix di volti nuovi e già conosciuti. Tra i partecipanti vip sono confermati Flavia Vento, Paola Caruso, Aristide Malnati, Nicolò Scalfi e Francesco Chiofalo. Potrebbe far parte del cast anche Maria Laura De Vitis.

E i nuovi? Alcuni di loro hanno fatto già la loro comparsa nei promo ufficiali del reality. Ecco lo spot, dove Barbara D’Urso fa il suo primo incontro con i concorrenti.