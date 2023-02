Ruby Ter, Berlusconi assolto con gli altri imputati: l’accusa era di corruzione in atti giudiziari

Ruby Ter, Berlusconi è stato assolto nel processo milanese a suo carico. La Procura ha ritenuto che il fatto non sussiste e così l’ex premier e tutti gli altri imputati hanno visto cadere le accuse a loro carico. Ecco le reazioni a caldo.

Ruby Ter, Berlusconi assolto con gli altri imputati

Silvio Berlusconi è stato assolto nel processo Ruby Ter. Sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori, anche gli altri 28 imputati tra cui Karima el Mahroug, “Ruby Rubacuori”, e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore. “E’ un’assoluzione con la formula più ampia e più piena possibile, non posso che essere enormemente soddisfatto, tre su tre!”. Così l’avvocato Federico Cecconi.

“Ruby è stata tutta un’invenzione, il mio nome rimane Karima e ora è finito un incubo”, ha detto Karima el Mahroug dopo esser stata assolta a Milano. “Ho bisogno di tempo per assimilare – ha aggiunta – sono contenta perchè finalmente una parte di verità è venuta fuori. Ho fatto bene a credere nella giustizia”. “Domani esce il mio libro, è stata una mia libera scelta scriverlo. L’ho intitolato Karima, così la gente finalmente conosce il mio nome”. Lo ha detto all’AGI Karima El Mahrough dopo la lettura del dispositivo.

L’accusa era di corruzione in atti giudiziari

La Procura di Milano, rappresentata dall’aggiunto Tiziana Siciliano e dal sostituto procuratore Luca Gaglio, chiedeva per il leader di Forza Italia la condanna a 6 anni di reclusione e la confisca di 10.846.123 euro. “Non c’è amarezza, è il nostro sistema giudiziario, abbiamo lavorato con profonda convinzione e le prove dal nostro punto di vista ci hanno dato la convinzione, che rimane, che ci siano state le false testimonianze e la corruzione”. Lo ha detto il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ai cronisti dopo la sentenza del processo.

Dunque, sono state respinte le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Per Berlusconi, imputato per corruzione e per cui la Procura aveva chiesto 6 anni di reclusione e oltre 10 milioni di euro di confisca, e per gran parte degli altri 28 imputati, tra cui, tra gli altri, Karima, le cosiddette ‘ex olgettine’, una ventina in tutto, l’ex legale di Ruby, l’avvocato Luca Giuliante, e Luca Risso, ex compagno della giovane marocchina che era imputato per riciclaggio. Tutti assolti dalle accuse, ha stabilito il Tribunale, “perché il fatto non sussiste”.

