Nicolò Scalfi, chi è: Caduta Libera, quanto ha vinto, La Pupa e il Secchione

Nicolò Scalfi, chi è? Il 23enne bresciano campione di Caduta Libera è uno dei concorrenti dell’edizione 2022 di La Pupa e il Secchione. Quanto ha vinto nel game show condotto da Gerry Scotti? Chi è la sua fidanzata?

Chi è Nicolò Scalfi, campione di Caduta Libera a La Pupa e il Secchione 2022

Nicolò Scalfi, nato a Sarezzo in provincia di Brescia nel 1999, è un giovane volto della tv italiana. È noto soprattutto per le sue vittorie a Caduta Libera, game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

Suo padre è Alessandro Venier, operaio vicino alla pensione, mentre sua madre Nadia Bellieri, che fa l’inserviente. È molto legato a sua nonna, con la quale è solito fare i cruciverba. Fresco di diploma scientifico, Nicolò si iscrive al corso di Design industriale del Politecnico di Milano. Dopo due anni, decide di cambiare: si iscrive a Lettere Moderne all’Università Cattolica. Nel 2018, Scalfi trova la fama televisiva con la sua straordinaria partecipazione a Caduta Libera.

Resta in gara fino a luglio del 2019 per ben 88 puntate, un vero e proprio record, e viene invitato anche per tre puntate del torneo dei Campionissimi. Oggi è un importante volto televisivo e lavora come giornalista sportivo per Brescia Oggi. Nel 2022 è uno dei concorrenti dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione.

Quanto ha vinto Nicolò Scalfi?

Nel corso della sua eccezionale esperienza a Caduta Libera, Nicolò Scalfi ha affrontato 650 sfide e ha vinto oltre 760 mila euro. Il giovane bresciano ha ricevuto la vincita pochi mesi dopo il programma, come ha spiegato lui stesso a TV Sorrisi e canzoni: “Dopo circa sei mesi mi è arrivato il montepremi della prima vincita e nel corso di un anno la cifra intera. La prima volta è arrivato a casa il corriere, tipo pacco di Amazon, con 200 mila euro in gettoni d’oro.

Ho ‘preso visione’, come da prassi, dopo di che potevo scegliere se incassarli materialmente, e farne ciò che volevo, oppure ricevere un bonifico. Ho scelto questa seconda soluzione, anche se la cifra è diminuita per via della tassazione e del tasso di cambio”.

Come ha speso il suo premio Nicolò Scalfi? Come prima cosa si è regalato un viaggio a Barcellona, poi ha regalato una cucina nuova a sua madre e infine ha deciso di cambiare il suo percorso universitario.

Si è inoltre cimentato nella musica, incidendo in brano La fine del mondo, sotto lo pseudonimo Donmelo21. Per il resto nessuna spesa pazza: “Li sto tenendo da parte per altri progetti. Sto approfittando della possibilità che mi ha dato la televisione”.

Vita privata: chi è la sua fidanzata?

In passato le relazioni di Nicolò Scalfi hanno incuriosito gli appassionati di cronaca rosa. Tra le sue vecchie fiamme si ricordano Valeria Filippetti, anche lei ex concorrente di Caduta Libera, e Sara Mustari. Oggi, pare che Nicolò Scalfi sia di nuovo single: sul suo profilo Instagram non c’è traccia di un nuovo amore.

La Pupa e il Secchione 2022

Nel cast della nuova edizione de La Pupa e il Secchione c’è proprio Nicolò Scalfi.

La nuova stagione, composta da otto puntate, sarà condotta da Barbara D’Urso e sarà piena di novità e rivoluzioni rispetto alle precedenti edizioni. La prima puntata andrà in onda il 15 Marzo 2022 su Italia 1, alle 21 e 30.