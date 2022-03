Aristide Malnati, chi è: fidanzata, malattia, Programmi, La Pupa e il Secchione

Aristide Malnati, chi è: un papirologo che si è inserito, grazie alle sue conoscenze, nel mondo dello spettacolo televisivo. Diversi sono i programmi a cui ha preso parte.

Aristide Malnati, chi è: vita privata

Aristide Malnati è un papirologo italiano ed è nato a Milano il 10 Luglio del 1964. Ha studiato Liceo Classico, dove condivide il banco con Alfonso Signorini. Dopo le superiori si iscrive, per poi laurearsi, alla Statale di Milano. Dopo la laurea si trasferisce a Zurigo per continuare a studiare Filologia classica e prosegue gli studi con due dottorati a Strasburgo.

Malmati è un giornalista ma anche un papirologo di fama mondiale. Ha partecipato a 15 scavi in Egitto, alla ricerca di papiri scritti in greco antico.

Aristide Malnati: fidanzata

Ha dichiarato di avere avuto un flirt con una sua collega ma la relazione era soprattutto platonica, e l’ha così definita: “Un rapporto trasognato, olfattivo, visivo, ovviamente mai carnale, solo onirico, degno di un perfetto impotente”.

Aristide Malnati: malattia

Alla fine della sua partecipazione al Grande Fratello, ha dichiarato di soffrire di una malattia: “ Ho fatto il massimo, sono arrivato quarto parimerito con Patrick e Antonella Elia.

Ma nulla potevo fare contro gli influencer giovani – ha spiegato – . Mi sono messo a nudo, ho fatto sgorgare tutto: la mia vita sentimentale senza un amore vero e proprio, la malattia invalidante neurologica che ho avuto da giovane e che mi ha segnato ”.

Programmi televisivi

Diversi sono stati i programmi a cui ha preso parte sia come esperto sia come concorrente. Come prima esperienza in tv, è stato ospite di Barbara D’Urso.

Ha condotto “Storia e Misteri” con Giulia Belmonte sul canale Telenova e partecipa, tra gli altri, anche Chiambretti Night. Nel 2016 partecipa anche all’Isola dei famosi, reality allora condotto da Alessia Marcuzzi. Inoltre, è stato anche un partecipante del Grande Fratello Vip.

La Pupa e il Secchione

Nel 2022, è nel cast del programma televisivo de La Pupa e il Secchione. La nuova stagione, composta da otto puntate, sarà condotta da Barbara D’Urso e sarà piena di novità e rivoluzioni rispetto alle precedenti edizioni.

La prima puntata andrà in onda il 15 Marzo 2022 su Italia 1, alle 21 e 30.