Chi è Flavia Vento: età, carriera, storie d’amore, politica

Flavia Vento è una showgirl ed ex modella che ha ottenuto un buon successo televisivo. Ha partecipato a più di un reality

Flavia Vento è una showgirl italiana, volto televisivo di successo, che ha anche un passato da modella. Conosciamola meglio.

Chi è Flavia Vento

Flavia Vento, nata il 17 maggio 1977 a Roma, è una showgirl che ha ottenuto un grande successo anche sul piccolo schermo. Da giovane ha frequentato il liceo linguistico, ma già in quegli anni covava il desiderio di entrare nel mondo dello spettacolo. terminata la maturità, dunque, ha deciso di trasferirsi a Parigi e ha avuto modo di essere volto per diversi spot pubblicitari come quello della Neutro Roberts (1995) e quello della Ferrero Rocher (1999).

Ha partecipato a L’Isola dei famosi nel 2008 e nel 2012 ritirandosi entrambe le volte. In veste di opinionista è stata ospite di diversi programmi come Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Quelli che il calcio. Nel 2020 è nel cast di Il postino sogna sempre due volte di Rocco Marino e a settembre del 2020 è stata concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. È stata anche conduttrice di Striscia la Notizia. Nel gennaio 2022 è a Back To School.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavia Vento (@vento_flavia_777)

Fidanzati

Flavia Vento ha avuto più storie d’amori importanti come quella con l’attore Fabrizio Bentivoglio e il regista Mimmo Calopresti. Si regista anche un flirt con Marco Prato (il ragazzo coinvolto nel brutale omicidio di Luca Varani) e Emanuele Di Gresy, fidanzato ma solo per poco tempo.

La showgirl non è mai stata sposata. Non ha mai avuto figli e nel 2015 aveva rimarcato di voler iniziare un percorso di castità.

L’incursione nella politica

Alle elezioni regionali del 2005 Flavia Vento è stata candidata nel Lazio, con il nuovo Partito liberale italiano a sostengo della candidatura di Francesco Storace (ottenendo però solo 34 preferenze). Nel 2012 ha manifestato con alcuni tweet la sua vicinanza al Movimento cinque stelle.