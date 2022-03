Mila Suarez, chi è: origini, Grande Fratello, Elisa, La Pupa e il Secchione

Mila Suarez, chi è: influencer e modella, si è trasferita in Italia per inserirsi nel mondo dello spettacolo televisivo. Diverse voci e gossip intorno alla sua vita privata.

Mila Suarez, chi è: origini

Mila Suarez è nata a Casablanca, in Marocco, nel 1988. Ha trascorso diversi anni, da piccola, tra Spagna, Italia e Marocco. All’età di 18 anni, però, decide di trasferirsi definitivamente in Italia e si stabilisce a Parma. Nel corso degli anni, per mantenersi, la Suarez ha fatto diversi lavori: da commessa, a cameriera fino a barista.

Poi la scelta di entrare nel mondo dello spettacolo televisivo. Partendo dal programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Nel 2013 ha corteggiato Eugenio Colombo.

Nell’estate del 2017 è stata tentatrice a Temptation Island, cercando di avvicinarsi ai single Alessio Bruno e Francesco Chiofalo. Nel corso degli anni è stata spesso ospite nei programmi di Barbara d’Urso.

Mila Suarez: Grande Fratello

Nel 2019, arriva la chiamate del Grande Fratello che le ha portato anche di più visibilità nel pubblico televisivo.

Una notorietà che le porta la definizione della Belen di Parma, forse anche per il presunto flirt con Corona.

Mila Suarez ed Elisa: stanno insieme

Nel 2020, le modelle e influencer Elisa De Panicis e Mila Suarez si sono scambiate un bacio appassionato sul red carpet del Festival di Venezia. Tra le due è nata una frequentazione come hanno confermato in una vecchia intervista a Pomeriggio 5: “Sono un po’ confusa ma dopo tante delusioni dagli uomini con Mila oggi sto bene”, ha dichiarato Elisa De Panicis a Pomeriggio 5. “Abbiamo condiviso tante cose, abbiamo trascorso tutta l’estate insieme.

Ci stiamo frequentando”, ha puntualizzato Mila Suarez.

La Pupa e il Secchione

Nel cast della nuova edizione de La Pupa e il Secchione c’è proprio Mila Suarez. La nuova stagione, composta da otto puntate, sarà condotta da Barbara D’Urso e sarà piena di novità e rivoluzioni rispetto alle precedenti edizioni. La prima puntata andrà in onda il 15 Marzo 2022 su Italia 1, alle 21 e 30.