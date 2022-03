Barbara D’Urso, chi è, vita e curiosità: fidanzato, figli, famiglia, stipendio

Chi è Barbara D’Urso: vita e curiosità della nota conduttrice televisiva. Vero e proprio simbolo di Canale 5, scopriamo qualcosa in più della regina degli ascolti napoletana, da Marzo alla guida dell’ultima edizione de La pupa e il secchione. Tutto sulla sua vita privata: dal fidanzato, alla famiglia e i figli, e al suo stipendio.

Chi è Barbara D’Urso, vita e curiosità

Barbara D’Urso, 64 anni, è una dei personaggi televisivi italiani più conosciuti e amati di sempre.

Dal 2003 è la conduttrice di punta di Canale 5, dove ha condotto tantissime trasmissioni di grande successo. Negli anni ha presentato tantissimi reality in prima serata, tra cui La fattoria, Reality Circus, Un due tre stalla e diverse edizioni del Grande Fratello. Da anni, inoltre, fa compagnia agli italiani con l’amato rotocalco pomeridiano Pomeriggio 5. Ecco la risposta a tante domande sulla vita privata della regina degli ascolti.

Chi è il fidanzato di Barbara D’Urso?

In passato la presentatrice ha avuto legami sentimentali con il cantante Memo Remigi, il produttore cinematografico Mauro Berardi e infine il ballerino Michele Carfora, con il quale è stata sposata dal 2002 al 2008. Oggi, secondo molti giornali di cronaca rosa, Barbara D’Urso è fidanzata con Francesco Zangrillo. Si tratta di un broker assicurativo milanese nato nel 1973, che vive ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. La loro storia non è confermata, ma il settimanale Oggi pare aver beccato la coppia durante una scenata di gelosia della conduttrice, a causa di un presunto flirt di Francesco con un’affascinante bionda.

Vita privata, chi sono i figli e la famiglia?

La vita familiare di Barbara D’Urso non è stata affatto facile. Sua madre, Vera Pentimalli, è morta quando la conduttrice aveva solo undici anni, per il morbo di Hodgkin. Era molto legata a suo padre, Rodolfo D’Urso, con il quale, tuttavia, non aveva un rapporto facile. Barbara decide infatti di andarsene di casa a 19 anni, contro il volere del padre che le intimò: “Se te ne vai per me sei morta”. I due non si parlano per almeno quattro anni dopo il litigio, ma riescono gradualmente a ricostruire il loro rapporto grazie all’intermediazione della seconda moglie di Rodolfo, Wanda Randi.

Barbara D’Urso è la prima di sei fratelli, con Daniela e Alessandro, nati rispettivamente nel 1960 e 1965 dal primo matrimonio del padre, e Riccardo, Fabiana, ed Eleonora, nati da Wanda Randi nel 1970, 1973 e 1975.

Da parte sua Barbara D’Urso ha due figli, nati dalla lunga storia con il produttore cinematografico Mauro Berardi. Il primo è Gianmauro, nato nel 1986 e medico di professione. Laureato in Medicina e Chirurgia con 100 e lode, è stato spesso impegnato in missioni umanitarie in zone di guerra. Il secondo figlio di Barbara è Emanuele, nato nel 1988. È un fotografo professionista, sempre al lavoro su nuovi reportage in giro per il mondo.

Quanto guadagna: ecco lo stipendio

Quanto guadagna Barbara D’Urso? Secondo alcune indiscrezioni, pare che la regina degli ascolti di Canale 5 abbia un cachet di 500mila euro, tasse escluse. Inoltre, secondo altre fonti, la conduttrice guadagnerebbe 8mila euro a puntata per Pomeriggio 5. Si parla di un totale di entrate annue che raggiungerebbe i 6 milioni di euro. Barbara D’Urso ha sempre smentito tutte le voci che parlano dei suoi guadagni, dichiarando di essere pagata molto meno di quanto sostengono i giornali.