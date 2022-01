Chi è Antonella Elia: vita privata, aborto, reality show, carriera

Antonella Elia è un’opinionista televisiva e attrice che negli ultimi anni ha svolto diversi reality show.

Chi è Antonella Elia

Antonella Elia, nata il 1 novembre 1963, è una conduttrice e un’attrice televisiva. Cresciuta per lo più con i suoi nonni dopo la morte prematura del padre e della madre (che ha perso quando aveva soli due anni), ha conseguito la maturità classica a Torino per poi andare a Roma per provare ad inserirsi nel mondo dello spettacolo.

Nella scuola di Tonino Conte ha iniziato la sua carriera di attrice di teatro e, solo dopo qualche anno, è riuscita a sfociare come volto conosciuto dal pubblico. Con La Corrida Dilettanti allo Sbaraglio inizia a farsi notare così come con la partecipazione, nel 1991-1992, al varietà Non è la Rai. Tra il 1993 e 1996 a Pressing su Rai 1 e nel 1994 collabora con Mike Bongiorno per il Festival italiano 1994.

Nasce così un vero e proprio sodalizio artistico che la vedrà al fianco di Mike in Bravo bravissimo, Premio Mozart, Fifa World Player ’95 e soprattutto La ruota della fortuna. Tra il 2002 e 2004 compare nelle pellicole The Terminal e The Aviator.

I reality

Antonella Elia ha partecipato a vari reality di cui è stata anche personaggio protagonista. Uno di questi è certamente L’Isola dei Famosi ma è stata anche concorrente nel 2020 del Grande Fratello Vip.

L’attrice è stata poi vista anche nel reality Temptation Island e nel 2017 ha preso parte al reality Pechino Express assieme all’amica Jill Cooper. Nel gennaio 2022 la si vede ospite al programma Back to school in onda su Italia 1.

Antonella ha una sorella?

Antonella è figlia unica oppure no? Questa domanda è spesso stata presente all’interno delle riviste di gossip, ma la realtà è che Antonella non ha nessuna sorella. Il quesito però è nato perchè su Instagram alcune indiscrezioni avevano fatto pensare il contrario presupponendo una parentela con Jill Cooper, la conduttrice televisiva di origini americane profondamente legata ad Antonella.

L’aborto

Antonella Elia ha una storia con Pietro Delle Piane ma non ha mai avuto figli.

Questo è rimasto uno dei suoi più grandi rimpianti, tanto che nel salotto di Verissimo, parlando di questo tema, si è commossa moltissimo. “Vivo il mio desiderio di maternità come un sogno, un po’ come sposarsi con l’abito bianco. Credo fortemente che una madre dovrebbe essere giovane…”. Al settimanale Chi invece, sempre sullo stesso tema, ha rivelato di aver avuto un aborto a 26 anni. “Il mio più grande rimpianto? Un aborto a 26 anni.

Non ne ho mai parlato ma è ora di liberarmi di questo peso. Non volevo crescere un bimbo con un uomo con cui non avrei mai costruito nulla”