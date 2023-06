Chi è Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio: nuovo fidanzato, padre

Chi è Maria Laura De Vitis, giovane influencer ed ex fidanzata di Paolo Brosio. Affascinante modella reggiana 24enne, si è ritagliata uno spazio in televisione e ha raccolto un grande seguito sul web. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto: dal nuovo fidanzato alla morte del padre.

Chi è Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio

Maria Laura De Vitis è una famosa modella e influencer classe 1998, originaria di Reggio Emilia. Laureata in Scienze della Comunicazione, ha fatto il suo debutto nel mondo delle passerelle e dei concorsi di bellezza da giovanissima. In passato ha partecipato a Miss Mondo Italia e Miss Universo, e ha preso parte ad alcuni programmi televisivi, come il famoso varietà di Paolo Bonolis Ciao Darwin e Appuntamento a Prima Vista, su Realtime.

È nota al pubblico soprattutto grazie alla cronaca rosa. In passato, infatti, ha avuto una relazione con il noto giornalista e conduttore Paolo Brosio, di 44 anni più vecchio di lei. La loro relazione divenne pubblica nel 2020, durante la partecipazione di Brosio alla quarta edizione del Grande Fratello VIP. Il loro amore incuriosisce molto il pubblico italiano: in poco tempo Maria Laura De Vitis si conquista una discreta notorietà. In questo periodo, infatti, appare spesso in tv come ospite dei programmi di Barbara D’Urso. La storia con Brosio si chiude il 12 maggio 2021: la coppia annuncia la fine della relazione con una nota ufficiale. Uno dei motivi della rottura, secondo le voci, sarebbe stata l’eccessiva gelosia di Paolo Brosio. Un difetto grave, secondo la modella: “Gli uomini gelosi con me non vanno bene, sopporto un po’ se c’è sentimento, ma poi lascio”.

Oggi De Vitis si sta ritagliando uno spazio importante sia in televisione che sul web. Il suo profilo Instagram ha raggiunto i 235mila follower. Da poco la modella ha fatto il suo debutto anche su Tiktok, dove ha accumulato oltre 30mila follower. Nel 2022, secondo alcune voci, sarà uno dei concorrenti della quinta edizione de La Pupa e il Secchione.

Vita privata: chi è il suo nuovo fidanzato?

La fine della sua storia con Paolo Brosio non ha ridotto la curiosità degli italiani sulla vita amorosa di Maria Laura De Vitis. I giornali di gossip hanno continuato a seguire la sua vita privata e hanno scoperto che è poi riuscita a ritrovare l’amore. Il fortunato nuovo fidanzato della modella sembrerebbe essere il rapper 21enne Lollo G, all’anagrafe Lorenzo Orsini. Secondo Diva e Donna, i due si sono conosciuti durante le riprese del videoclip del cantante Voglia di te, in cui la De Vitis recitava da protagonista. Tra i due, a quanto pare, è scattata subito la scintilla.

Nei mesi successivi sono stati spesso avvistati e fotografati insieme. L’ex Paolo Brosio ha reagito malissimo alla notizia, al punto di dar buca all’evento VIP Master Milano Marittima 2021 per evitare di incrociare la coppia. La modella ha commentato così l’accaduto: “Paolo è geloso, ma ci siamo lasciati e io sono libera. Mi spiace però che ancora non siamo riusciti a essere amici come vorrei”.

Maria Laura De Vitis, la morte del padre

In un’intervista a Novella 2000, Paolo Brosio ha svelato un drammatico retroscena sulla sua oggi ex fidanzata. Secondo il giornalista, la morte di suo padre è uno dei motivi per cui è diventata non credente: “Ha litigato con la fede perché a 8 anni ha perso il padre…Era andata la mattina a dargli il buongiorno e ha scoperto che non respirava più…Per lei è stato un vero e proprio choc…”. Un evento tragico che avrà senz’altro segnato profondamente la modella.