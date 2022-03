Vera Miales, chi è: origini, figlio, Amedeo Goria, La Pupa e il Secchione

Vera Miales, chi è: una modella ed influencer che ha fatto parlare molto della sua vita privata e sentimentale. Nel 2022, prova ad inserirsi nel mondo dello spettacolo televisivo partecipando al programma La Pupa e il Secchione.

Vera Miales, chi è: origini

Vera Miales è di origine moldave, nata nel 1985. La sua carriera professionale si è sviluppata come influencer e modella. Vive a San Benedetto del Tronto ed ha una sorella di nome Martina.

Il successo è sicuramente arrivato come modella e poi come influencer. Nel 2022 ci prova entrando nel mondo dello spettacolo televisivo. Negli ultimi tempi, è stata chiacchierata più la sua vita privata che professionale.

Vera Miales: figlio

La modella non ha figli ma ha sempre detto di avere un grosso desiderio di maternità, a differenza del suo fidanzato Amedeo Goria. “Preferisco diventare nonno del primo figlio che Guenda e Mirko avranno”.

Vera Miales e Amedeo Goria

Vera Miales è la fidanzata di Amedeo Goria. La storia d’amore tra Vera Miales e Il concorrente del Gfvip viene resa ufficiale nel 2021. La fidanzata di Amedeo Goria ha 31 anni in meno del giornalista. Il gossip si è scatenato non solo per la differenza di età ma anche per le rivelazioni bollenti del giornalista che ha dichiarato di aver fatto l’amore cinque volte in un giorno.

La Pupa e il Secchione

Nel 2022, è nel cast del programma televisivo de La Pupa e Secchione. La nuova stagione, composta da otto puntate, sarà condotta da Barbara D’Urso e sarà piena di novità e rivoluzioni rispetto alle precedenti edizioni. La prima puntata andrà in onda il 15 Marzo 2022 su Italia 1, alle 21 e 30.