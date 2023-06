Isola dei Famosi 2023, semifinale del 16 giugno: tre naufraghi verso l’eliminazione

Isola dei Famosi 2023, la semifinale del 16 giugno: anticipazioni ed eliminazioni. Si avvia verso la fine il reality show di Ilary Blasi: ben tre naufraghi lasceranno l’Honduras in questa puntata.

Isola dei Famosi 2023, semifinale del 16 giugno: anticipazioni ed eliminazioni

L’Isola dei Famosi 2023 si avvia verso la semifinale, in onda venerdì 16 giugno. Originariamente in programma per lunedì 12, è slittata di qualche giorno a causa della morte di Berlusconi, con l’inviato Alvin che ha avvertito i naufraghi del cambio di programma. Dopo una lunga attesa si scoprirà finalmente il risultato dell’ultimo televoto. Lascerà sicuramente l’Isola uno dei due nominati, Gian Maria Sainato ed Helena Prestes, con l’influencer brasiliana che pare in vantaggio sull’affascinante modello. In base alle prime anticipazioni fornite dai canali social del programma, si può presumere che ci sarà più di un’eliminazione nella puntata di stasera. Il profilo Instagram del programma, infatti, ha anticipato che saranno solo sei i naufraghi finalisti. Tre dei nove vip rimasti in gara, quindi, saranno costretti a lasciare il reality. L’unica concorrente al sicuro è Pamela Camassa, eletta finalista nella precedente puntata. Chi saranno i naufraghi che la affiancheranno nella finale?

View this post on Instagram A post shared by L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Gli ospiti in studio per la semifinale

Oltre ad Ilary Blasi, Enrico Papi e Vladimir Luxuria, ci sarà un folto gruppo di ospiti ed ex concorrenti ad osservare dallo studio le gesta dei naufraghi rimasti in gara. Ci saranno: