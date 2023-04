Napoli, viene gambizzato per difendere lo scooter

Il mese di Aprile si è aperto con diversi casi di cronaca. A Napoli un ragazzo è stato gambizzato per difendersi dal furto del proprio scooter. Ferito a colpi di pistola, la vittima è un 32enne campano.

I responsabili sono due uomini con il volto coperto.

Gambizzato a Napoli, volevano rubargli lo scooter

È accaduto a Napoli, nei giorni scorsi, in via Reggia di Portici. Un ragazzo di 32 anni, fermatosi con il proprio scooter a fare benzina intorno alle 19:30, è stato raggiunto da due ragazzi (anche loro a bordo di un motorino) con il volto coperto. I due, armati di pistola, lo hanno intimato di lasciare il mezzo, nonostante la vittima non volesse cedere alle minacce.

L’episodio, avvenuto nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, si è concluso con una tentata rapina. Presente sulla scena anche l’addetto al funzionamento del distributore di benzina, rimasto in disparte fino alla fine della vicenda. I due colpevoli – ripresi dalla telecamera di sicurezza – seppur con il volto coperto sembrano molto giovani. Uno dei due, dopo aver tentato in più modi di sottrarre lo scooter al legittimo proprietario, ha poi estratto la pistola sparandogli alla gamba destra.

Successivamente si è dato alla fuga insieme al suo complice. Chiamati immediatamente i soccorsi, il giovane 32enne – che svolge la professione di ingegnere – è stato trasportato all’Ospedale del Mare. I medici si sono trovati costretti a sottoporlo ad un’operazione molto delicata che fortunatamente è riuscita. Attualmente è ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata, ma è fuori pericolo.

Adesso è caccia ai due criminali che, ben camuffati, sono difficilmente riconoscibile. Dal video che gira in rete, si può però scorgere la targa del motorino che hanno utilizzato per la tentata rapina, a condizione che non sia stato già abbandonato per non lasciare tracce.

