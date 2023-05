Milano, incendio ed esplosione in un negozio: diversi feriti

Una giornata piena di notizie, tra fatti di cronaca, gossip e diverse news. Dalle notizie più belle a quelle meno piacevoli, come il terremoto in Calabria. A Milano invece a preoccupare è stato l’incendio – e l’esplosione – di un negozio.

L’episodio ha registrato diversi feriti.

Incendio ed esplosione in un negozio di Milano

È accaduto nella città di Milano, che negli ultimi giorni è stata teatro di pessime notizie. Ieri sera, intorno alle ore 20, (in data 1 Maggio 2023) un negozio ha preso fuoco, causando poi l’esplosione. L’incendio ha mietuto alcune vittime, ben due con molte persone che hanno lascisto la struttura, un’attività a noleggio. Sul luogo sono arrivate tre automediche e ben cinque ambulanze, vista l’intensità della vicenda. Non ancora chiara la causa che ha fatto scoppiare l’incidente.

L’esplosione, in pochissimo tempo, si è trasformata in un incendio che si è esteso rapidamente, avvolgendo l’intera struttura, ubicata in Piazza De Angeli, civico 3. A conti fatti, non è così lontana dal centro, ma fortunatamente le fiamme non hanno colpito altri edifici. Molte delle persone della struttura, dopo essere state messe in salvo, sono state controllate sul posto, mostrando situazioni gestibili e non allarmanti.

Soltanto due uomini hanno evidenziato delle problematiche importanti, tanto da aver richiesto il trasporto nell’ospedale più vicino. Rispettivamente un uomo di 52 anni e uno di 41, entrambi intossicati a causa del denso fumo nato dal forte incendio. Non sono in pericolo di vita, ma presentano comunque condizioni gravi. L’uomo di 52 anni è stato portato con un codice giallo, quello di 41 con il codice rosso (rilevando una condizione più allarmante).

Una volta messe in salvo le persone e domato l’incendio, ci si interroga sulla causa dell’esplosione e dell’incendio, con le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che stanno effettuando le dovute indagini.

