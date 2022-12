I Jalisse da Fiorello a Viva Rai 2: il duo canta sotto la pioggia con Bruno Vespa che tiene l’ombrello

I Jalisse da Fiorello sono stati ospiti nella puntata di Viva Rai 2 nella mattinata di mercoledì 14 dicembre. Il duo musiciale si è esibito all’esterno dello studio-mobile sotto la pioggia. Tuttavia, non si sono bagnati perché a tenere l’ombrello c’era Bruno Vespa.

I Jalisse da Fiorello a Viva Rai 2

I Jalisse, dopo l‘ennesimo rifiuto da parte di Sanremo, sono stati ospiti da Fiorello nella puntata mattutina di Viva Rai 2.

Il duo musicale ha partecipato agli scherzi dello showman che con il suo programma sta facendo record di ascolti ogni giorno. Prima però di aare spazio ai due artisti, Fiorello ha bacchettato Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport per non aver messo in prima pagina la notizia dei due ori conquistati dall’Italia nel nuoto nella prima giornata mondiale di Melbourne: “E’ vero che siamo fuori dai mondiali del Qatar, eppure siamo fortissimi in tutto, tranne che nel calcio, ma c’è traccia di Italia qui…?”, si è chiesto Fiorello.

Il duo canta sotto la pioggia con Bruno Vespa che tiene l’ombrello

Il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci si è esibito per strada in Noi l’unica salvezza sotto la pioggia. I mebri dei Jalisse però non si sono bagnati perché a tenere l’ombrello c’era il conduttore Bruno Vespa, anche lui ospite di Fiorello per presentare il suo ultimi libro. Vespa ha anche ironizzato sulla presenza dei Jalisse: “Non li vedevo da 25 anni: io nel ’97 quando vinsero conducevo il Dopofestival.

A condurre Sanremo c’era Mike Bongiorno”.

