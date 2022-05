Chi è Alvin, inviato all’Isola dei Famosi 2022: moglie, figli, tv, carriera, vero nome

Da febbraio 2022 è tornato in Honduras in veste di inviato per l'Isola dei Famosi 2022. Ma chi è Alvin? Ha figli?

Alvin è l’inviato all’Isola dei Famosi 2022, dove ha provato anche a mettersi alla prova in veste di concorrente.

Chi è Alvin

Alvin, il cui vero nome è Alberto Bonato, è nato il 18 ottobre del 1977 a Rho, in provincia di Milano. Debutta per la prima volta in televisione nel 1998 presentando Disney Channel e quella esperienza è il suo punto di partenza per il successo. Nel 2000 conduce “Speed” e il magazine musicale “Rapido” accanto a Chiara Tortorella mentre nel 2002 presenta “Top of the Pops“, in onda su Rai2.

Lo si vede poi nella fiction di Rai 2 “Diritto di difesa“, lavorando accanto a bravissimi attrici come Laura Chiatti e Martina Colombari. Dal 2009 entra nel cast di “Verissimo – Tutti i colori della cronaca“ ed è proprio lui l’inviato scelto per seguire il matrimonio regale di William e Kate. Nel 2015 ha condutto il “Concerto di Natale“, in onda su Canale 5, insieme a Silvia Toffanin.

È stato protagonista nel 2021 del programma Mystery Land, condotto insieme ad Aurora Ramazzotti su Italia 1.

Alvin all’Isola dei Famosi

Dal 2015 al 2018 Alvin è l'inviato dell'Isola dei Famosi in Honduras condotta da Ilary Blasi e ha lavorato nel cast del reality show. Successivamente, nel 2019, ha partecipato come concorrente per mettersi alla prova come naufrago mentre da febbraio 2022 è tornato in veste di inviato in Honduras per l'Isola dei Famosi 2022.

Vita privata

è sposato dall’8 settembre 2007 con Kali Wilkes, conosciuta nel 2004. Alvinconosciuta nel La coppia ha avuto due figli: Tommee (2009) e Ariel nel 2013. Lei è di origine inglese e quando i due si sono conosciuti Alvin si trovava a Lignano Sabbiadoro per una vacanza. Da allora non si sono più lasciati e nel 2007 si sono sposati.

Curiosità

Come produttore, compositore e cantante Alvin ha utilizzato anche gli pseudonimi Smoking Egg, Red Touch, Post No Bills, Vanda e Family Man.