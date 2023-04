Chi è Pamela Camassa: Filippo Bisciglia, carriera, Miss Mondo, reality, tv

Pamela Camassa è una showgirl che ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista nel film Via del corso di Aldolfo Lippi.

Chi è Pamela Camassa

Pamela Camassa è una showgirl nata a Prato il 22 aprile 1984, che sta per diventare una nuova naufraga de L’isola dei famosi 2023. Ha studiato ragioneria, ma è stata sempre attratta dal mondo della moda e del cinema. A soli 16 anni recita nel suo primo ruolo da protagonista in Via del corso di Aldolfo Lippi, in cui ha recitato accanto a Laura Chiatti e Ilaria Spada. L’ex modella e nota showgirl in passato, nel 2006, ha preso parte alla terza edizione di Ballando con le stelle assieme ad Angelo Madonia arriva seconda.

I Reality show di Pamela Camassa

Pamela Camassa non è nuova alla partecipazione a reality show. A breve entrerà nel cast dell’Isola dei Famosi 2023, ma nel 2008 era stata concorrente dell’ultima edizione de La Talpa, in onda su Italia 1. Nel 2019, ha vinto l’unica edizione di Amici Celebrities, nella squadra capitanata da Giordana Angi.

Pamela e l’amore nato al Grande Fratello

Nel curriculum dei reality, però, c’è anche il Grande Fratello, dove Pamela ha conosciuto il suo attuale compagno. Da circa 12 anni, infatti, Pamela Camassa è fidanzata con Filippo Bisciglia, conosciuto dopo aver varcato la porta rossa nel corso della nona edizione del Grande Fratello. Il conduttore di Temptation Island e la showgirl non si sono mai sposati e non hanno figli.

La partecipazione a Miss Mondo

Nell’estate del 2002 Pamela Camassa aveva ottenuto la possibilità di partecipare a “Miss Mondo Italia” (era il 2002). Tuttavia, decide di rinunciarv a causa del trattamento nei confronti delle donne della Nigeria (nazione ospitante). Tre anni più tardi, nel 2005, arriva terza a Miss Italia.