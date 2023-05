Acrostico, annunciato il nuovo singolo di Shakira

Dopo aver fatto discutere, Shakira torna sulla scena con il suo nuovo singolo, dal titolo Acrostico. La cantante colombiana, questa volta, vuole fare in modo che si parli della sua musica e non della sua vita sentimentale.

Ecco infatti che lei stessa ha annunciato la sua nuova canzone.

Shakira annuncia il suo nuovo singolo: si tratta di Acrostico

Terminata, finalmente, la diatriba a distanza con il suo ex, Gerard Piqué, adesso Shakira non parla più di “vendetta”, ma riprende la sua carriera dal punto di vista musicale. Il nuovo pezzo, dal titolo Acrostico, narra dell’amore perduto e del senso di gratitudine. Un sound che viene accompagnato dal pianoforte, parlando in maniera più intima di quel rapporto finito, non più solo come una vendetta che brucia o come qualcosa che fa male.

L’artista classe ’77 sembra quasi voler “dimenticare” il brutto distacco dall’ex calciatore del Barcellona, per via del suo tradimento, e tornare a dimostrarsi fragile e, al contempo, forte. Una bella dimostrazione di maturità.

I record di Shakira

La classe di Shakira è ormai cosa nota, visto che si tratta di un’artista completa e da molti anni nel panorama musicale. Di recente la star colombiana è stata nominata Woman of The Year, in occasione dell’evento (il primo) Billboard Latin Women in Music, che ha avuto luogo a Miami, in Floria.

Un riconoscimento che la cantautrice ha accettato, anche analizzando il suo percorso nel campo musicale. Lo stesso pezzo, tanto discusso e criticato, ha stracciato molti record. Si tratta di BZRP Music Session Vol. 53, che ha scalato anche le classifiche come singolo in lingua spagnola cantato da una cantante. Anche YouTube ha evidenziato un bilancio positivo con più di 100 milioni di views.

Vedendo i recenti numeri, Shakira può – e deve – aspettarsi ottimi feedback per il suo nuovo brano.

